Η Μαρία Σάκκαρη πρέσβειρα της Porsche Greece για πέμπτη συνεχή χρονιά

Η Μαρία Σάκκαρη ανάμεσα στον κ. Νίκο Σινογιάννη, Διεθυντή Κλάδου Porsche Greece (αριστερά) και τον κ. Πάρη Κυριακόπουλο, CEO του Ομίλου Μοτοδυναμική (δεξιά)

Η διεθνής Ελληνίδα τεννίστρια που συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στο άθλημα φτάνοντας μέχρι και το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, θα έχει για 5η συνεχή χρονιά την υποστήριξη της κορυφαίας μάρκας αυτοκινήτων, με την οποία εξάλλου ασπάζονται τις ίδιες αξίες που συμπυκνώνονται στο motto “Driven by dreams”.Ο νέος CEO του Ομίλου Μοτοδυναμική, κ. Πάρης Κυριακόπουλος υπογράμμισε τη στρατηγική κατεύθυνση -σε παγκόσμιο επίπεδο- της Porsche στο τέννις, τονίζοντας πως «στο πρόσωπο της Μαρίας, αναγνωρίζονται η προσήλωση στους στόχους, η συνέπεια και το ήθος μιας αθλήτριας παγκόσμιας κλάσης με ισχυρή θέληση και αποφασιστικό πνεύμα, που αφενός αποπνέει όλες τις αξίες της μάρκας, αφετέρου αποτελεί αληθινό πρότυπο για τη νέα γενιά και άξια πρέσβειρα της χώρας μας στο εξωτερικό».Ομοίως, η Μαρία Σάκκαρη έχει δηλώσει πολλάκις λάτρης του brand, καθώς η Porsche ήταν ανέκαθεν για εκείνη το απόλυτο dream car. «Όπως ο Ferry Porsche έκανε πραγματικότητα το 1948 το sport αυτοκίνητο που ονειρευόταν, έτσι κι εγώ διεκδίκησα με σθένος την αθλητική καριέρα που ονειρεύτηκα από μικρή, ξεπερνώντας τα όριά μου». Φέτος μάλιστα που συμπληρώνονται 75 χρόνια από την ίδρυση της Porsche, το μήνυμα “Driven by Dreams” είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς ο γερμανικός κολοσσός γιορτάζει μαζί με τους ανθρώπους που δεν σταματούν να εμπνέονται από τα όνειρά τους και να κυνηγούν με πάθος τις φιλοδοξίες τους.Σπάζοντας μεταξύ άλλων τα στερεότυπα των “toys for boys”, η Μαρία Σάκκαρη θα έχει πλέον σύμμαχό της την Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Ένα πρακτικό sport αυτοκίνητο για όλες τις χρήσεις που φέρνει την επανάσταση στην ηλεκτροκίνηση καθώς συναγωνίζεται επί ίσοις όροις τα πολυτελή βενζινοκίνητα μοντέλα του brand. Διαθέτοντας μια εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά και τεχνολογία αιχμής, η Porsche Taycan GTS εξασφαλίζει μια συναρπαστική εμπειρία υψηλών επιδόσεων που πηγάζει από την ανάγκη για προσωπική έκφραση και υπεροχή. Χαρακτηριστικά αντίστοιχα με τις δυνατές στιγμές συγκίνησης και αδρεναλίνης που χαρίζει και η φέρελπις αθλήτρια στο αγωνιστικό τερέν. Καλή επιτυχία Μαρία!Photo credits: Kosmas Koumianos