“RIDE FOR A GOOD CAUSE” στο Beyond fitness

Το @BEYOND fitness , με σύνθημα #RideforaGoodCause, υποδέχτηκε τα μέλη του και το κοινό σε ένα spinning session που θα μείνει αξέχαστο.Οι εκδηλώσεις για καλό σκοπό έχουν την τιμητική τους, στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Beyond Fitness στη Γλυφάδα, αθλητική εκδήλωση, μέρος των εσόδων της οποίας προσφέρθηκαν στο(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)!Η εκδήλωση περιελάμβανε έναν 2ωρο αγώνα spinning (ποδήλατο εσωτερικού χώρου) όπου συμμετείχαν 40 αθλούμενοι χωρισμένοι σε ομάδες των 2, σκοπός τους ήταν να διανύσουν όσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορούσαν ως ομάδα των 2 αλλά και ως σύνολο! Ο αριθμός των χιλιομέτρων που διένυσαν οι ποδηλάτες μεταφράστηκε στο ποσό που προσφέρθηκε για την συμβολή στην εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού που νοσεί σοβαρά.Στον αγώνα συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες που αγαπούν την άθληση και το spinning άλλα και τριαθλητές που βοήθησαν στη συντέλεση του σημαντικού στόχου!Ο όμορφος αυτός αγώνας ξεχώρισε από την χαρούμενη διάθεση των συμμετεχόντων, την δυνατή χορευτική μουσική και φυσικά το Live Saxophone show που έπαιζε στο ρυθμό και έδινε ενέργεια στην αίθουσα!Μετά το τέλος του spinning event όλους τους αθλούμενους τους περίμενε ένα απολαυστικό recovery Protein Smoothie και ένα κουτί healthy Μελομακάρονα από το healthy bar του Beyond, THE GOOD LIFE ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε βράβευση όλων των συμμετεχόντων με πλούσια δώρα!