Μεγάλος Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός από την Coca-Cola!

Κατέβασε το Coca-Cola App Πέρασε στο Coca-Cola App τους κωδικούς που θα βρεις κάτω από τα δαχτυλίδια και τα καπάκια στις συσκευασίες Coca-Cola & συγκέντρωσε Coca-Cola Coins Δες αμέσως αν είσαι ο τυχερός που κέρδισε τις Δωροκάρτες αξίας 200€*

Κλείσιμο

Τα φετινά Χριστούγεννα, η Coca-Cola συνεχίζει να προσκαλεί τους καταναλωτές να μοιραστούν την αληθινή μαγεία γύρω από ένα τραπέζι μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα!Έτσι, με στόχο να χαρίσει γιορτινές στιγμές σε ακόμη περισσότερους από εμάς, το αγαπημένο brand, κάθε μέρα, κάθε ώρα, δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό να κερδίσει, προκειμένου να ετοιμάσει και να απολαύσει το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι με την οικογένεια και τους φίλους τους!Τα βήματα είναι απλά:Οργάνωσε τώρα τη λίστα με τις αγορές σου και ετοιμάσου να μοιράσεις αληθινή μαγεία στα αγαπημένα σου πρόσωπα κατά τη διάρκεια της πιο γιορτινής περιόδου της χρονιάς!Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2023 και συμμετέχουν όλες οι συσκευασίες των 330 ml, 500 ml, 1,5 lt, συμπεριλαμβανομένων των πολυσυσκευασιών και προωθητικών πολυσυσκευασιών 6X330ml, 8X330ml, 4X500 ml, 2X1, 5lt, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeine, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Light, Coca-Cola Stevia.*Διαβάστε περισσότερα για τους Όρους του διαγωνισμού εδώ #realmagic#cocacolagreece