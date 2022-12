Η Kaizen Gaming αναδεικνύεται για δεύτερη φορά Great Place to Work™

Κλείσιμο

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό Great Place to Work™, οι εργαζόμενοι της Kaizen Gaming αξιολόγησαν το εργασιακό περιβάλλον, τις ευκαιρίες εξέλιξης, το επίπεδο εμπιστοσύνης αλλά και την εταιρική κουλτούρα, μεταξύ άλλων. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων όσον αφορά στο εργασιακό τους περιβάλλον καθώς και ότι το συλλογικό πνεύμα αποτελεί βασική και ουσιαστική αξία της εταιρίας.Σημειώνεται ότι την πρώτη φορά που η Kaizen Gaming έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work™ στην Ελλάδα, διακρίθηκε στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταλαμβάνοντας την 9η θέση στα Best Workplaces Europe 2021, στην κατηγορία επιχειρήσεων με 500+ εργαζόμενους.Η κα, σημείωσε: "Στην Kaizen Gaming, οι εργαζόμενοι αποτελούν το πιο σημαντικό συστατικό της επιτυχίας μας και για το λόγο αυτό επενδύουμε ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, στο οποίο καλλιεργείται η διαφορετικότητα, ο σεβασμός και το ομαδικό πνεύμα. Το γεγονός ότι η αναγνώριση αυτή προέρχεται από τους ίδιους τους εργαζομένους μας την καθιστά πιο ουσιαστική και μας επιβεβαιώνει ότι πορευόμαστε στη σωστή κατεύθυνση".