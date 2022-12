Η Dell Technologies ενισχύει την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο με καινοτομίες στην προστασία δεδομένων στο multicloud και στην ασφάλεια

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Η έρευνα GDPI διαπίστωσε ότι το 91% των οργανισμών είτε γνωρίζουν είτε σχεδιάζουν να εφαρμόσουν μια αρχιτεκτονική Zero Trust – ένα μοντέλο κυβερνοασφάλειας που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί προσεγγίζουν την ασφάλεια από το να βασίζονται αποκλειστικά στην περιμετρική άμυνα, σε μια στρατηγική πρόληψης που επιτρέπει μόνο τη γνωστή, εξουσιοδοτημένη κυκλοφορία στα όρια του συστήματος και στις διόδους των δεδομένων.Ωστόσο, μόνο το 23% αναπτύσσει ένα μοντέλο Zero Trust και μόνο το 12% το έχει αναπτύξει πλήρως. Η ολιστική προσέγγιση της Dell με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, σε hardware, firmware και σημεία ελέγχου, βοηθά τους οργανισμούς να επιτύχουν αρχιτεκτονικές Zero Trust για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο και τη μείωση της πολυπλοκότητας της ασφάλειας.Η Dell συνεχίζει να προσφέρει καινοτομίες στο λογισμικό προστασίας δεδομένων της, το Dell PowerProtect Data Manager, για να βοηθήσει τους οργανισμούς να απλοποιήσουν τις λειτουργίες του IT και να μειώσουν τον κίνδυνο. Το λογισμικό PowerProtect Data Manager αντιμετωπίζει την αυξανόμενη ανάγκη για ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και υποστηρίζει τις αρχές του Zero Trust με νέες ενσωματωμένες δυνατότητες ασφάλειας, όπως έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, διπλή εξουσιοδότηση και έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλου.Η συσκευή Dell PowerProtect Data Manager Appliance διευκολύνει την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων προστασίας δεδομένων. Το νέο σύστημα είναι ιδανικό για απαιτήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και κλιμακώνεται από τα 12 έως 96 Terabyte ωφέλιμης χωρητικότητας.Η συσκευή προσφέρει στους πελάτες:: Προσφέρει αυτοματοποιημένη ανακάλυψη και προστασία και παρέχει μοναδική προστασία σε VMware περιβάλλοντα διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα όλων των εικονικών μηχανών.: Παρέχει πιο ασφαλή πρόσβαση σε κρίσιμες λειτουργίες με διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης (ΙΑΜ) για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο.: Παρέχει προστασία δεδομένων που καθορίζεται από το λογισμικό (software defined data-protection), με απλότητα στην υλοποίηση και χρήση του.«Η Dell PowerProtect Data Manager απλοποιεί το περιβάλλον δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, παρέχοντάς μας την επιχειρηματική ευελιξία που απαιτείται για την προστασία των δεδομένων μας καθώς προχωράμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό.» είπε ο James McNair, αντιπρόεδρος, διευθυντής κατανεμημένων συστημάτων, Trustmark Bank. «Με το νέο Dell PowerProtect Data Manager Appliance, μπορούμε να αναπτύξουμε πιο απλά το Data Manager σε όλη την υποδομή μας, βοηθώντας μας να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και ενισχύοντας την ανθεκτικότητά μας στον κυβερνοχώρο».Το PowerProtect Cyber Recovery για το Google Cloud δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να αναπτύξουν ένα απομονωμένο ασφαλή χώρο στο Google Cloud για ασφαλέστερο διαχωρισμό και προστασία των δεδομένων από μια κυβερνοεπίθεση. Σε αντίθεση με τις τυπικές λύσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που διατίθενται στο cloud, η πρόσβαση στις διεπαφές διαχείρισης κλειδώνεται από τα στοιχεία ελέγχου του δικτύου και μπορεί να απαιτήσει ξεχωριστά διαπιστευτήρια ασφαλείας και έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων για την πρόσβαση.Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα συνδρομή τους στο Google Cloud για την αγορά του PowerProtect Cyber Recovery μέσω του Google Cloud Marketplace και η υπηρεσία μπορεί να αποκτηθεί απευθείας από την Dell και τους συνεργάτες της.Η νέα προσφορά σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη επέκταση των δυνατοτήτων cyber recovery της Dell για δημόσιo cloud, μετά τη φετινή εισαγωγή του Dell PowerProtect για το Microsoft Azure και CyberSense for Dell PowerProtect Cyber Recovery για AWS.Seife Teklu, senior solutions architect, Arrow Electronics«Το Dell PowerProtect Data Manager Appliance είναι εύκολο στη χρήση και γρήγορο στην εγκατάσταση. Θα αποτελέσει μια άριστη επιλογή για τους μικρομεσαίους πελάτες μας που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τις μεθόδους προστασίας των δεδομένων του και να μειώσουν τους κινδύνους διασφαλίζοντας την επιχειρηματική συνέχεια».• Το Dell PowerProtect Data Manager Appliance είναι παγκοσμίως διαθέσιμο από αυτό το μήνα σε περισσότερες από 30 χώρες στη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία.• Το λογισμικό Dell PowerProtect Data Manager είναι παγκοσμίως διαθέσιμο από σήμερα.• Το Dell PowerProtect Cyber Recovery for Google Cloud Platform είναι παγκοσμίως διαθέσιμο από σήμερα.• Επισκεφτείτε το 2022 Dell Technologies Global Data Protection Index Snapshot για ένα infographic και συνδέσμους με τα ευρήματα του προηγούμενου έτους• Dell PowerProtect Data Manager Appliance blog: Simplified data protection – the new PowerProtect Data Manager Appliance • Βασικές τεχνολογίες: Dell PowerProtect Data Manager Appliance Whitepaper • Συνδεθείτε με την Dell μέσω Twitter και LinkedIn