5 προτάσεις για την ιδανική τηλεόραση στο σαλόνι σου

Είναι για σένα που θες να συμβαδίζεις με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και να έχεις την καλύτερη δυνατή ανάλυση!Μιλάμε για πραγματική ανάλυση 8K με τεχνολογία Quantum Matrix, Neural Quantum Processor 8K Lite, Quantum HDR 2000, Motion Xcelerator Turbo και FreeSync Premium Pro™ και Infinity One Design προσφέρει εικόνα που δεν έχεις ξαναδεί.Ενσωματώνει το νέο ισχυρό επεξεργαστή Neural Quantum 8K Lite της Samsung, τεχνολογία Quantum Matrix, φωτισμό Ultimate 8K Dimming Pro, Dolby Atmos και Object Tracking Sound Lite για τρισδιάστατο ήχο, Quantum HDR 2000 για υψηλή αντίθεση και λεπτομέρεια, EyeComfort Mode για ξεκούραστη θέαση, 100% όγκο χρώματος με Quantum Dot και συμβατότητα με την τεχνολογία Q-Symphony. Τέλος ο μίνιμαλ σχεδιασμός Infinity One σε βοηθά να ελαχιστοποιήσεις την ακαταστασία των καλωδίων.Η Sony σου προσφέρει μια αληθινά έξυπνη τηλεόραση Google TV™ με οθόνη OLED, ανάλυση 4K HDR στις 65 ίντσες. Σου προσφέρει τον επαναστατικό επεξεργαστή Cognitive Processor XR™ σε μία επαναστατική σχεδίαση One Slate.Η τεχνολογία εικόνας και ήχου της Sony είναι εξαιρετική. Απόλαυσε εικόνα με υπέροχα φυσικά χρώματα (XR Colour), ρεαλιστικό βάθος με βαθιά μαύρα και έντονη φωτεινότητα (XR Contrast), έξυπνη αναδημιουργία υφών (XR Clarity) και έξυπνη επεξεργασία για σκηνές γρήγορης κίνησης χωρίς θόλωση (XR OLED Motion). H εκπληκτική εικόνα συνοδεύεται και από εξίσου καταπληκτικό ήχο για μία μοναδική κινηματογραφικής ποιότητας εμπειρία με XR Surround, Acoustic Surface Audio+, Acoustic Auto Calibration αλλά και Voice Zoom™ 2 που βελτιώνει τις φωνές για πιο καθαρούς διαλόγους. Η τηλεόραση ενσωματώνει ένα εκπληκτικής ποιότητας σύστημα ηχείων Surround DTS .Τέλος με τις δυνατότητες Google™ TV, έχεις στη διάθεση σου περισσότερες από 700.000 ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα για να ανακαλύψεις. Επιπλέον ενσωματώνει Chromecast, είναι συμβατή με Apple AirPlay και Apple HomeKit και υποστηρίζει φωνητικές εντολές. Μια πραγματικά έξυπνη τηλεόραση!Μια τηλεόραση στις 77 ίντσες σχεδιασμένη ειδικά για gamers! Mε αυτοφωτιζόμενα pixels, ανάλυση UHD, απεριόριστη αντίθεση, 100% πιστότητα χρώματος, OLED Design, OLED Gaming με τεχνολογίες NVIDIA G-SYNC και AMD FreeSync™ το gaming είναι εμπειρία.Με σκοπό τη βελτίωση της premium εμπειρίας gaming που ήδη προσφέρουν (μέσω VRR, ALLM, eARC) ενσωματώνει το νέο Game Optimizer που εφαρμόζει αυτόματα τις καλύτερες ρυθμίσεις εικόνας ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο.Φυσικά οι τεχνολογίες δεν σταματάνε μόνο στα παιχνίδια. Με Dolby Vision IQ, Dolby Atmos®, HDR10 PRO και Filmmaker Mode™ δίνει «ζωή» στις ταινίες, τις τηλεοπτικές σειρές και τα ντοκιμαντέρ με εικόνα και ήχο ανώτερης ποιότηταςΕπειδή δεν είναι όλα τα σαλόνια μεγάλα μπορεί να σου χρειάζεται μια μικρή τηλεόραση. Το μικρό μέγεθος δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιάσει επιδόσεις!Η νέα τηλεόραση της Xiaomi θα σου προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας εικόνα και ήχο κάνοντας οποιοδήποτε περιεχόμενο να δείχνει πιο ρεαλιστικό από ποτέ. Μικρό μέγεθος με διαγώνιο 32 ιντσών, ανάλυση HD, απίθανα χρώματα (υποστηρίζει το 72% του χρωματοχώρου DCI-P3) και ήχο Dolby Audio® και DTS-HD® θα απογειώσει την διασκέδαση σου ακόμα και σε μικρούς χώρους.Τρέχει Android TV™ 9 και επομένως πέρα από ευκολία χρήσης σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις περισσότερες από 400.000 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και να διαλέξεις από περισσότερες από 7.000 εφαρμογές (apps). Υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο (OK Google), Chromecast και Miracast και ένα καταπληκτικό τηλεχειριστήριο Bluetooth.Ελπίζουμε να σε βοηθήσαμε αρκετά. Καλές αγορές!