Παγκόσμια βράβευση για την Δέσποινα Μοιραράκη

Ανάμεσα σε άλλους επιχειρηματίες από ολο τον πλανήτη, έλαμψε η Δέσποινα Μοιραράκη η οποία βραβεύτηκε ως η καλύτερη ελληνίδα γυναίκα επιχειρηματίας της χρονιάς 2022 με τον διακριτικό τίτλο «SEVEN STARS GREEK BUSINESS WOMAN OF THE YEAR» για το custom made production μοντέρνων χειρ.χαλιών MIRARAKI CARPETS.Το βραβείο της απονεμήθηκε δια χειρός του πρίγκιπα HSH Prince Massimiliano della Torre e Tasso αλλά και του Προέδρου και ιδρυτή των βραβείων Seven Stars Awards Khalil El-Muelhy.Το outfit της Δέσποινας Μοιραρακη ήταν ένα βραδινο φόρεμα ( δαντέλα Damask) της δικής της collection ρούχων DESMIRAΤην τελετή παρουσίασε η διεθνούς φήμης Τουρκικής καταγωγής, Ece Vahapoglu.Εκτός της Δέσποινας Μοιραράκη, βραβεύτηκαν τα καλύτερα Hotels, Spa, Villa’s, Restaurants και πολλά άλλα brands από την ελίτ της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας.Στη συνέντευξη της, η Δέσποινα Μοιραρακη πολύ συγκινημένη, αφιέρωσε το βραβείο της, στον εκλιπόντα σύζυγο της Ναύαρχο Ε.Α Γιάννη Κοντούλη.Την επιχειρηματία συνόδευσε στη Κων/πολη, ο καλος της φίλος Γιώργος Νταβλας.