Η Praktiker Hellas στην Xenia 2022 : “We Mind Your Business”

Κλείσιμο

Η Praktiker φέρνει τις B2B υπηρεσίες της στη διάθεση των επαγγελματιών φιλοξενίας με το μήνυμα “We Mind Your Business” και συστήνει ολοκληρωμένες λύσεις για όλους τους τύπους καταλυμάτων.“We Mind Your Business” σημαίνει ολοκληρωμένες ιδέες για όλες τις προκλήσεις των σύγχρονων καταλυμάτων: Sustainability, Accessibility, Flexibility, Inspiration. Η Praktiker προσφέρει προτάσεις που εξοπλίζουν τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, μικρές ή μεγάλες, απέναντι σε κάθε απαίτηση για βιώσιμες και «πράσινες» εγκαταστάσεις, καταλύματα προσβάσιμα και φιλόξενα προς όλους τους ανθρώπους, που μπορούν να ικανοποιήσουν με άνεση και ευελιξία οποιαδήποτε ανάγκη και επιθυμία.Ακόμα, στην Praktiker, οι επαγγελματίες του κλάδου, μπορούν πάντα να αναζητήσουν έμπνευση και ιδέες για τη δημιουργία μοναδικών concepts για πραγματικά αξέχαστες εμπειρίες διαμονής, όπως cinema corner ή kiddos kipos corner για τους μικρούς τους επισκέπτες!Με τα τέσσερα dedicated concepts: We mind your Sustainability, We mind your Accessibility, We mind your Flexibility και We mind your Inspiration, η εταιρεία θα βρίσκεται στη γιορτή της φιλοξενίας με την ομάδα των Business συμβούλων της για να μοιραστεί με τους επαγγελματίες παρόχους διαμονής και όλους τους σύγχρονους τρόπους για να ανανεώσουν τις επιχειρήσεις τους και να καλύψουν κάθε τους ανάγκη με εξοπλισμό εσωτερικών & εξωτερικών χώρων. Οι επιχειρηματίες μπορούν να περιηγηθούν στο σύγχρονο περίπτερο της εταιρείας, να αντλήσουν έμπνευση από τα εντυπωσιακά στημένα δωμάτια και να συζητήσουν τις ανάγκες τους, με την ομάδα της Praktiker.Με πολυμορφικές προτάσεις, που προσφέρουν εξοικονόμηση χώρου και ευελιξία στη διακόσμηση, με τις πιο σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον συσκευές, που εξοικονομούν ενέργεια, με στυλάτα έπιπλα και σύγχρονο design που κερδίζουν τις εντυπώσεις, η Praktiker βοηθά τους επαγγελματίες της φιλοξενίας να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους και να κάνουν τις επιχειρήσεις ακόμα πιο σύγχρονες και ελκυστικές. Στο περίπτερό της (Hall 2 –B09-C08), η έμπειρη ομάδα Business συμβούλων και οι Interior Experts και Kipos Experts της Praktiker, είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες καινοτόμες ιδέες και λύσεις ώστε κάθε επιχείρηση να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του κλάδου, αλλά και στο όραμά της.Η Praktiker Hellas διαθέτει και αναπτύσσει συνεχώς το εξειδικευμένο τμήμα Praktiker Business, καλύπτοντας με τον πιο άμεσο και ολοκληρωμένο τρόπο τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η άρτια και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση κάθε επαγγελματία, αποτελεί την προτεραιότητα της ομάδας της Praktiker, που αφοσιώνονται προσωπικά στις ανάγκες κάθε πελάτη και είναι δίπλα τους ανά πάσα στιγμή. Αποτελεί την ιδανική επιλογή, ως ένας one-stop-shop προορισμός με μεγάλη γκάμα προϊόντων και πληθώρα υπηρεσιών, παρέχοντας custom made λύσεις αρχιτεκτονικής – ανακαίνισης – διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πάντα με την καθοδήγηση και τις συμβουλές του καταρτισμένου προσωπικού της.Στην έκθεση Xenia oι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πλούσια γκάμα προϊόντων που παρέχει η Praktiker αλλά και να γνωρίσουν την ομάδα συμβούλων Praktiker Business, που προσφέρει άριστη εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλές για τις πιο συμφέρουσες και αποδοτικές λύσεις.Τέλος, ο ανανεωμένος Κατάλογος b2b της Praktiker θα είναι διαθέσιμος, γεμάτος ιδέες & λύσεις για κάθε επιχείρηση και κάθε ανάγκη.