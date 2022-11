H Lidl Ελλάς «HR Team of the Year» στα HR Awards 2022

Κλείσιμο

Με 15 βραβεία διακρίθηκε ηστο πλαίσιο των φετινών, τον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει πρωτοβουλίες και καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, κατακτώντας ανάμεσά τους και τηγια την ανάδειξή της ως, καθώς οι πρωτοβουλίες και δράσεις της εταιρείας με γνώμονα το ανθρώπινο δυναμικό της συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία.Αναλυτικά οι βραβεύσεις που κατέκτησε η εταιρεία:στις κατηγορίες «Most Effective Recruitment Strategy» και «Best Youth Employment Initiative» για τα προγράμματα Lidl UP που στηρίζουν την νέα γενιά παρέχοντας όλα τα εφόδια για ένα ιδανικό εργασιακό ξεκίνημα από θέσεις ευθύνης.στις κατηγορίες «Best Internal Use of Academies», «Best Talent Management Strategy & Initiative» και «Best HR Corporate Event» για το καινοτόμο πρόγραμμα, το πρώτο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης για το λιανεμπόριο στην Ελλάδα.στη κατηγορία «Effective Use of Coaching – Mentoring» για το πρόγραμμα «Mentor me UP» που πιστοποίησε τους Διευθυντές και τις Διευθυντές των καταστημάτων της Lidl Ελλάς ως εκπαιδευτές/ριες ενηλίκων.στη κατηγορία «Excellence in Employer Branding» για το σύνολο των δράσεων και της επικοινωνίας της ωςστη κατηγορία «Most Effective Upskilling and Reskilling Initiatives» για τηντων ανθρώπων και των ομάδων της.στη κατηγορία «Best Change Management Strategy / Initiative» για το πρόγραμμα «A Lidl change» και τον επανασχεδιασμό της θέσης και του ρόλου των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού.στη κατηγορία «Best Employee Engagement Strategy» για το σύνολο των δράσεων και στήριξης της οικογένειας.στη κατηγορία «Equity & Social Protection in the Workplace» για την υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης και έμφυλης ισότητας.στη κατηγορία «Most Effective Upskilling and Reskilling Initiatives» για το πρόγραμμα « Learning Journeys» που ενισχύει την αυτοεξέλιξη και τον τρόπο εκπαίδευσης μετατρέποντάς τον ως ένα συνεχόμενο ταξίδι μάθησης.στη κατηγορία «Most Effective Recruitment Strategy » για τον ολιστικό επανασχεδιασμό του Recruitment funnel προσφέροντας ολοκληρωμένη εμπειρία σε κάθε δυνητικό υποψήφιο., δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να συγχαρώ όλη μου την ομάδα για τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που μας χάρισαν αυτά τα 15 βραβεία. Είμαστε μια δεμένη ομάδα όπου όλοι και όλες μας έχουμε πάντα στο επίκεντρο τους ανθρώπους μας που μας δίνουν την ενέργεια να σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα και να είμαστε περήφανοιΜε πληθώρα δράσεων αναφορικά με την προσέλκυση, διακράτηση, εξέλιξη και ανάπτυξη του ταλέντου καθώς και την επικοινωνιακή της στρατηγική, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει τηνΕπισκεφθείτε τη Lidl Ελλάς και στα: