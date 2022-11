Oι «Best Performer in Greece by bwin» του Οκτωβρίου στην EuroLeague!

Κλείσιμο

, παρουσιάζει τους παίκτες, που βάσει ranking, αναδείχθηκαν «», για τον Οκτώβριο. Δηλαδή εκείνους που κάθε εβδομάδα, του μήνα που προηγήθηκε «τερμάτισαν» το σύστημα αξιολόγησης στα παιχνίδια της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης.Ο Τζόελ Μπολομπόι ήταν εντυπωσιακός στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη EuroLeague με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, στο «Palau Blaugrana». Ο ψηλός των «ερυθρολεύκων» αποδείχθηκε… λίρα εκατό για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς σε σχεδόν 19 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε καθοριστικό ρόλο στη νίκη των Πειραιωτών. Ο Μπολομπόι με 12 πόντους (3/5 δίποντα) και 7 ριμπάουντ έφτασε τους 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε «Best Performer in Greece by bwin» της 1ης αγωνιστικής.Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε εκπληκτικές εμφανίσεις τον Οκτώβριο. Η παρουσία του 27χρονου φόργουορντ αποδείχτηκε καταλυτική, στην αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ, αλλά και στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της χρονιάς. Αποτέλεσε τον «οδηγό» του Ολυμπιακού στις νίκες με Ρεάλ Μαδρίτης και Μπασκόνια, επί ισπανικού εδάφους. Στα τρία ματς ο Βεζένκοφ κατέγραψε διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ σε αυτά του ΣΕΦ και της Μαδρίτης με 14 και 12 ριμπάουντ έφτασε στην επίτευξη του double - double. Στην «Buesa Arena» κόντρα στην Μπασκόνια, οι 26 πόντοι που πέτυχε, με 6/7 δίποντα και 4/9 τρίποντα, αλλά και τα 7 ριμπάουντ, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη των Πειραιωτών. O Βεζένκοφ, στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, εκτός από 2ος σκόρερ και καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης στο σύστημα αξιολόγησης, είναι ο πρώτος ριμπάουντερ με 9,6 μέσο όρο.Η ήττα από την Μονακό στο ΣΕΦ, ήρθε να ολοκληρώσει το εντυπωσιακό σερί του Ολυμπιακού, που μετρούσε τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς στη EuroLeague. Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκπληκτικός στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να συνεχίσει το αήττητο σερί του. Ο έμπειρος γκαρντ με 10 πόντους, 8 ασίστ (έγινε ο 4ος καλύτερος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague) και 4 ριμπάουντ έφτασε τους 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε «Best Performer in Greece by bwin », την 5η αγωνιστική.21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα