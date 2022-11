10ο Διεθνές Βίο-Ιατρικό Συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Κλείσιμο

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με συν-διοργανωτή τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο διοργανώνει το 10ο Διεθνές Βίο-Ιατρικό Συνέδριο, «Ιατρική/Βίο-Ιατρική Επιστημονική Κύπρος», με γενικό τίτλο: «Ιατρική Σχολή: Μέσον Επιστήμης και Πολιτισμού». Το τριήμερο Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Κυπριακής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων, και άλλων συνδέσμων, εταιρειών και συλλόγων. Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την, ενώ το τριήμερο συνέδριο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με την αναγόρευση των βραβευμένων με Νόμπελ ιατρών Sir Martin Evans και Sir Gregory Winter σε Επίτιμους Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.Στο Συνέδριο συμμετέχουν 75 ομιλητές διεθνούς εμβέλειας από παγκοσμίου φήμης ιδρύματα του εξωτερικού. Κύριοι ομιλητές στις εργασίες του Συνέδριου θα είναι, παιδίατρος και καθηγητής γενετικής στο Johns Hopkins School of Medicine, o Δρ. Sir, Medical Research Council (MRC) Laboratory Μοριακής Βιολογίας στο Cambridge και o, Καθηγητής στο Cardiff University. Επίσης ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι οι καθηγητές, “Πατέρας της Εμβρυικής Ιατρικής»,(κρυοχειρουργική), Επικεφαλής του International Institute of Cryosurgery στο Rudolfinerhaus Hospital στη Βιέννη, και Προέδρος της Παγκόσμιας Kίνησης ενάντια του Kαρκίνου, και ο(Ιατρική Γενετική) από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης.Το συνέδριο, ανάμεσα σε άλλα, συμπεριλαμβάνει 5 διαδραστικές παρουσιάσεις για καρδιολογία με πραγματικά περιστατικά, καθώς και ανοιχτή συζήτηση με εξιδεικευμένους καθηγητές Ιατρικής, την Πέμπτη και το Σάββατο.Στο πλαίσιο του συνεδρίου το Σάββατο 5 Νοεμβρίου το Κυπριακό Ινστιτούτο Καρδιολογίας, Έρευνας και Μελέτης Μυοκαρδιοπαθειών και λοιπών Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Νοσημάτων (ΚΙΚΕΜΜ) διοργανώνει εργαστήρι ενημέρωσης για τον Προ-Αθλητικό Ιατρικό & Καρδιολογικό Έλεγχο για την πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στους νέους και αθλητές, προσφορά του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Θα γίνουν επίσης εργαστήρια καρδιακής αναζωογόνησης από το ΚΥΣΑΝ και καθαρισμό αεραγωγών από την Αναισθησιολογική Εταιρεία, καθώς και ενημερωτικά σεμινάρια για ιδιόκτητες για φοιτητές.Οι παρευρισκόμενοι θα λάβουν πιστοποίηση με 18 βαθμούς Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Ιατρικό Σύλλογο Κύπρου, καθώς και με 18 βαθμούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι εγγραφές αρχίζουν στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης 3 Νοεμβρίου.Τα ιατρικά συνέδρια της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχωρίζουν με τη συμμετοχή ομιλητών διεθνούς εμβέλειας από παγκοσμίου φήμης ιδρύματα του εξωτερικού. Το πολύ-θεματικό, επιστημονικό συνέδριο Ιατρικής / Βιο-Ιατρικης έχει καθιερωθεί ως μια υψηλού επιπέδου, ετήσια διεθνής συνάντηση. Φέτος δήλωσαν συμμετοχή επιστήμονες από Πολωνία, Ελλάδα, Αφρική, Τουρκία, Ιράν, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, Παλαιστίνη, κ.α. Το Συνέδριο παρουσιάζεται τα τρία τελευταία χρόνια στο παγκοσμίου φήμης επιστημονικό περιοδικό τουΟ κύριος χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία Bayer/NOVAGEM LTD, με άλλους κύριους χορηγούς τις εταιρείες Energon, Novartis, καθώς επίσης τις εταιρείες, Mundipharma, PMI Science, Παπαλοϊζου και χορηγό επικοινωνίας το Sigma.