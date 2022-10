11 Κορυφαίες διακρίσεις στα φετινά Greek Hospitality Awards για τον Όμιλο Grecotel

Κλείσιμο

Best Greek Hotel Dining Experience: για το Grecotel LUX ME White PalaceBest Greek Hotel Brand: για την Grecotel Hotels & ResortsΑκόμη, διακρίθηκε με 4 Αργυρά Βραβεία:Best Greek All Inclusive Resort: για το Grecotel Casa Marron στην Κ. ΑχαΐαBest Greek MICE Resort: για το Grecotel Cape Sounio στην ΑττικήBest Greek Excellence In Service Hotel: για το Grecotel Corfu Imperial στην ΚέρκυραΟ Όμιλος Νίκου Δασκαλαντωνάκη - Grecotel περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο 40 ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς όπως Κρήτη, Κέρκυρα, Μύκονος, Ρόδος και Κως, καθώς και σε αστικούς και άλλους σημαντικούς προορισμούς της χώρας, ανάμεσα τους Αθήνα και Σούνιο, Πελοπόννησος, Χαλκιδική, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη. Με δυναμικότητα 17.000 κλινών στις μονάδες του, βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των ξενοδοχειακών ομίλων της χώρας.