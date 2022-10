Μία επίδειξη Μόδας γεμάτη διαμάντια με τα πιο γνωστά μοντέλα του πλανήτη από την MESSIKA

Κλείσιμο

Η καλλιτεχνική διευθύντρια Valérie Messika, συνεχίζει να εξερευνά τον μυστηριώδη κόσμο της αρχαίας Αιγύπτου καθώς αποκαλύπτει μία από τις πιο λαμπερές συλλογές κοσμημάτων, την νέα Collection Beyond the Light..Μετά την επιτυχία της πρώτης Collection Beyond the Light’s που λανσαρίστηκε στο Παρίσι τον περασμένο Ιούλιο, η MESSIKA παρουσιάζει στη Πόλη του φωτός τον Σεπτέμβριο, την δεύτερη Collection στη πιο φημισμένη «εβδομάδα μόδας» του κόσμου.Με αυτό το νέο έργο, η Maison MESSIKA PARIS, συμμετέχει σε ένα μοναδικό ταξίδι μυστηρίου και τέχνης. Σε μια μαγική οδύσσεια όπου η αριστεία και η τόλμη, ενώθηκαν για να δημιουργήσουν μεγαλοπρεπή και ιδιαίτερα κοσμήματα.Οι γραμμές των δημιουργημάτων, συνδυάζονται με την καθαρότητα των γεωμετρικών σχημάτων που χαρακτηρίζουν τα υψηλής αισθητικής και αξίας κοσμήματα MESSIKA.Κάθε κομμάτι αγκαλιάζει διαφορετικό μέρος του σώματος, εκφράζοντας το μοναδικό στυλ της MESSIKA.Η Valérie Messika εμπνέεται από τα γεωμετρικά σχήματα και την αέναη τέχνη της αρχαίας Αιγύπτου συνθέτοντας μια υπερπολυτελή φουτουριστική συμφωνία.Είναι η απελευθέρωση έντονης χρωματικής παλέτας με αντίθετους τόνους και παιχνίδια του φωτός, σε πολύτιμους λίθους όπως όνυχας, αβεντουρίνη, τιρκουάζ και μαλαχίτης.