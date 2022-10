«Back to the Future», η νέα καμπάνια KALOGIROU για τo Φθινόπωρο- Χειμώνα 2022- 23

Κλείσιμο

Σε αυτό το εξαιρετικό fashion videο και τη σειρά φωτογραφιών με τίτλο «Back to the Future», οι αναφορές από το χθες μετατρέπονται σε τάσεις που πρωταγωνιστούν στο τώρα. Το παρελθόν εκρήγνυται δημιουργικά στο σήμερα: ένα μεγάλο βήμα στο παρελθόν, ένα ακόμη μεγαλύτερο στο μέλλον της μόδας και της αισθητικής.Παρακολουθούμε ένα ζευγάρι σ΄ένα περιβάλλον ψυχρό κι απογυμνωμένο από συναίσθημα να κάθεται μπροστά σ΄ένα τραπέζι. Μια φωνή τους ενημερώνει για την ώρα, τη θερμοκρασία και τους καλεί να ετοιμαστούν για πρωινό. Με το πάτημα του τηλεκοντρόλ, το ταξίδι στον χρόνο ξεκινά. Οι δυο κόσμοι συγκρούονται: η εσωστρέφεια με το αναβαθμισμένο glamour, το φανταστικό πάρτι με τη μοναξιά, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα σε αντίθεση με την ομοιογένεια.Μεταφερόμαστε σ΄ ένα ονειρικό telemarketing σόου, όπου το camp αισθητικής σαλόνι είναι ντυμένο με ταπετσαρία από το εθιστικά επαναλάμβανόμενο logo KALOGIROU . Οι παρουσιάστριες ζητούν από το φιλοθεάμον κοινό τους να καλέσουν άμεσα για να αποκτήσουν τα πολυπόθητα παπούτσια κι αξεσουάρ. Αμέσως μετά, στο πρόγραμμα μπαίνει η γυμναστική και οι 80s και 90ς αναφορές με τα ρούχα από λίκρα είναι χαρακτηριστικές: knee high boots αντί για γκέτες και clutches αντί για βαράκια για σώμα υγιές και ατμόσφαιρα νοσταλγική. Τότε, το πάρτι ξεκινά: θυμίζει τη λαχτάρα του Millennial και είναι όσο αστραφτερό μας αξίζει: disco balls και λάμψη, χορός σε πέδιλα με chunky τακούνια και pageboy χτενίσματα.Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει: το σπουδαίο πριν μπλέκεται με το ελπιδοφόρο μετά. Ο άνθρωπος που περπάτησε στο φεγγάρι, είναι ώρα να περπατήσει ξανά προς τα όνειρά του. Η KALOGIROU, με αδιάκοπη πορεία 130 χρόνων στην ελληνική αγορά, προχωρά πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Στην καμπάνια «Back to the Future», η δράση είναι καταιγιστική και η πλοκή αινιγματική. Φαίνεται ότι το παρελθόν ορίζει το μέλλον. Μήπως το μετά βρίσκει καταφύγιο στο διαρκές σήμερα; Ο χρόνος, εξάλλου, δεν είναι παρά μια καταγραφή των συναισθημάτων. Θυμήσου πώς ένιωσες όταν φόρεσες τα αγαπημένα σου high heels, όταν πήγες στο πρώτο σου πάρτι, όταν ο έρωτας σε κοίταξε στα μάτια. Στις μεγάλες γιορτές της ζωής σου. Σε κάθε βήμα, η KALOGIROU είναι πάντα εκεί.Οι συντελεστές:Creative Direction & set design: Νίκος ΥφαντήςFilm: Χρήστος ΘεολόγουΦωτογράφος: Μάρα ΔεσύπρηMovement Direction: Lynsey PeisingerStyling: Δάφνη ΗλιάκηHairstyling: Δημήτρης Σαράντου