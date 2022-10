Mediterranean College Induction Week 2022

Κλείσιμο

Μια εβδομάδα γεμάτη ευφάνταστα events, δράσεις & ομιλίες από κορυφαία στελέχη της αγοράς εργασίας και εκπαιδευτικές επισκέψεις, η οποία χαρακτηρίστηκε από αθρόα συμμετοχή και ολοκληρώθηκε με τα Welcome Parties και φυσικά διασκέδαση έως τις πρώτες βραδινές ώρες σε έντονους χορευτικούς ρυθμούς! Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η περιγραφή για την Εβδομάδα Ένταξης των νέων προπτυχιακών φοιτητών του Mediterranean College (3 - 7 Οκτωβρίου 2022).Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Induction Week 2022, οι πρωτοετείς φοιτητές των 8 Ακαδημαϊκών Σχολών του Mediterranean College, συμμετείχαν στην Ημέρα Προσανατολισμού, έλαβαν το MC «Δωράκι» τους, περιηγήθηκαν στο Open House του Κολλεγίου και ήρθαν σε επαφή με εκπροσώπους των υπηρεσιών του Κολλεγίου και τα μέλη του Students’ Union. Οι νέοι φοιτητές έμαθαν τα πάντα για τη ζωή στο κολλέγιο, τις υπηρεσίες, τα Clubs & Societies, τις ομάδες θεάτρου & αθλητισμού, ενώ πήραν μία πρώτη γεύση σχετικά με τον εθελοντισμό από την Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ- Δίκτυο Κέντρων Νέων Connect Your City και τη ΜΚΟ Inter Alia. Επίσης, παρακολούθησαν επίκαιρα, θεματικά, guest lectures που πραγματοποιήθηκαν στις εκδηλώσεις σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη από στελέχη εταιριών-στρατηγικών συνεργατών του Κολλεγίου (ΟΤΕ, INFOΤEAM HELLAS, ALLUMIL, ADACOM, HELLABIOM). Τέλος, ενημερώθηκαν για τις απαιτήσεις φοίτησης, το περιεχόμενο των σπουδών και τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η Βιβλιοθήκη και η Ψηφιακή Πλατφόρμα Μάθησης Classter του Κολλεγίου.Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Mediterranean College μίλησαν στους φοιτητές για τα προνόμια φοίτησης και το σύστημα υποστήριξης φοιτητών, όπως το Κέντρο Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων, το Συμβουλευτικό Κέντρο, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας, κ.α..Στο πλαίσιο του Induction Week πραγματοποιήθηκαν εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά events, μεταξύ των οποίων ξεχώρισαν τα εξής:• Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Grand Hyatt, στην οποία οι φοιτητές της Σχολής Τουρισμού και Φιλοξενίας περιηγήθηκαν στα επιμέρους τμήματα του ξενοδοχείου και ενημερώθηκαν για θέματα υποδοχής πελατών και οροφοκομίας.• Γνωριμία των φοιτητών της Σχολής Ναυτιλιακών Σπουδών με απόφοιτους τμημάτων Ναυτιλίας – νυν στελέχη, αλλά και καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου.• Ξενάγηση των φοιτητών του προγράμματος Bsc Sports Science & Coaching στους χώρους του κεντρικού σταδίου του ΟΑΚΑ και συνομιλία με τον Γενικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή και με τον παλαιό πρωταθλητή ακοντισμού, κ. Νίκο Μιχαλόπουλο.• Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο “Baby Smile” οι φοιτητές της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Κολλεγίου, στη διάρκεια της οποίας περιηγήθηκαν στους χώρους της δομής και ενημερώθηκαν για το κομμάτι της διαχείρισης ενός παιδικού σταθμού.• Σε ομαδικές δραστηριότητες γνωριμίας (Team Building) και Κυνήγι Θησαυρού (Treasure Hunt) επιδόθηκαν οι νέοι προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Ψυχολογίας του Mediterranean College.To Induction Week 2022 για τους νέους φοιτητές του Mediterranean College σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε με δυο εκρηκτικά Welcome Parties, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Campus Γλυφάδας στην Αθήνα και στο Manoir Wine Bar, στη Θεσσαλονίκη.Το Mediterranean College καλωσορίζει τους νέους του φοιτητές και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία. Τα μαθήματα στο Mediterranean College ξεκίνησαν επίσημα τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022!