Το event του Disney+ για την πρωτότυπη σειρά «The Bear»

Σε μια μοναδική βραδιά, οι καλεσμένοι παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο της σειράς και είχαν την ευκαιρία να γευτούν τα χαρακτηριστικά πιάτα της σειράς «The Bear», Italian beef sandwich και Family Spaghetti, τα οποία επιμελήθηκε για τους καλεσμένους του Disney+, ο κορυφαίος chef Γιώργος Παπακώστας και η ομάδα του.Η εκδήλωση ξεκίνησε με έναν εισαγωγικό χαιρετισμό του chef Παπακώστα, ο οποίος «μύησε» το κοινό στα μυστικά της κουζίνας του «The Original Beef of Chicagoland», του εστιατορίου που αποτελεί κεντρικό σημείο για την πλοκή της σειράς. Ακολούθησε η προβολή του πρώτου επεισοδίου της σειράς, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσικές επιλογές από το original soundtrack του «The Bear».Η σειρά «The Bear» ακολουθεί τον Carmen «Carmy» Berzatto (Jeremy Allen White), ένα νεαρό σεφ από τον κόσμο της υψηλής γαστρονομίας, που επιστρέφει στο Σικάγο για να διευθύνει το οικογενειακό σαντουϊτσάδικο με όνομα «The Original Beef of Chicagoland» μετά από μια απρόσμενη απώλεια στην οικογένειά του, που τον πλήγωσε βαθιά. Σε έναν κόσμο μακριά από ό,τι είχε συνηθίσει, ο Carmy πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην εξοντωτική πραγματικότητα της διεύθυνσης μιας μικρής επιχείρησης, το απείθαρχο και μη συνεργάσιμο προσωπικό της κουζίνας και τις τεταμένες οικογενειακές σχέσεις. Παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της απώλειας του αδελφού του.Η πρωτότυπη σειρά του Disney+ «The Bear», αφορά στο φαγητό, την οικογένεια, την καθημερινή ζωή σε ένα εστιατόριο, και τα σκαμπανεβάσματα σε μια κουζίνα. Καθώς ο Carmy παλεύει να αλλάξει, τόσο το «The Original Beef of Chicagoland» όσο και τον εαυτό του, εργάζεται δίπλα στο τραχύ προσωπικό της κουζίνας που θα γίνει η νέα του οικογένεια. Εκτός από τον Jeremy Allen White, στη νέα σειρά των 8 επεισοδίων, συμπρωταγωνιστούν οι Ebon Moss-Bachrach (Richard Richie Jerimovich), Ayo Edebiri (Sydney Adamu), Abby Elliott (Natalie Sugar Berzatto), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colón-Zayas (Tina), Edwin Lee Gibson (Ebraheim) και Matty Matheson (Neil Fak).Ο πρώτος κύκλος της πρωτότυπης σειράς, είναι τώρα διαθέσιμος με όλα τα επεισόδια,. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com