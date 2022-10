Κάπως έτσι μοιάζει το αύριο της ασφάλειας αυτοκινήτου

Κλείσιμο

Α. Πατάς σταδιακά φρένο και σταματάς αρμονικά πριν τη διάβαση.Β. Επιταχύνεις για να προλάβεις το φανάρι.Αν απάντησες το Α, συγχαρητήρια! Μόλις κέρδισες ακόμα πιο χαμηλά ασφάλιστρα αυτοκινήτου. Γιατί το αύριο της ασφάλειας αυτοκινήτου ήρθε κι είναι πιο απλό, δίκαιο και εύχρηστο από ποτέ.Πλέον, μια εφαρμογή αρκεί για να σου αλλάξει την οδηγική ζωή και να σου γλυτώσει χρήματα. Μια εφαρμογή που επιβραβεύει την καλή οδηγική συμπεριφορά και εξασφαλίζει ευέλικτα ασφάλιστρα και προνομιακή τιμή. Το ERGO Drive&Win app.Η Τράπεζα Πειραιώς με τη winbank και την ERGO Ασφαλιστική αλλάζουν το τοπίο στην ασφάλεια αυτοκινήτου, για να κερδίζεις περισσότερα, οδηγώντας καλύτερα με το ERGO Drive&Win app.Αρκεί να μπεις στη winbank web banking και να κλείσεις από εκεί εύκολα, γρήγορα και απλά τη δική σου ασφάλεια αυτοκινήτου ERGO My Auto powered by Drive&Win με έκπτωση 15%, κερδίζοντας μοναδικά προνόμια και επιπλέον εκπτώσεις από την ERGO. Έπειτα, κάθε σου διαδρομή με το ERGO Drive&Win app θα είναι ένα ταξίδι προς ακόμα καλύτερα ασφάλιστρα. Άσε που θα είναι πάντα μια καλή υπενθύμιση για καλή οδηγική συμπεριφορά.Ο δρόμος προς το αύριο της ασφάλειας λοιπόν άνοιξε και περνάει από τη winbank web banking, της Τράπεζας Πειραιώς.Μάθετε περισσότερα: Ασφάλεια Αυτοκινήτου ERGO My Auto | Piraeus Bank