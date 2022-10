H Παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη γίνεται η νέα ambassador του brand γυναικείας ένδυσης Maki Philosophy & το πρόσωπο της Πανελλαδικής καμπάνιας για την συλλογή F/W 22-23

Κλείσιμο

Η Maki Philosophy έκανε την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με την Παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη μέσα από ένα Instagram post από τον προσωπικό λογαριασμό Instagram της Παρουσιάστριας. Στο post η αγαπημένη παρουσιάστρια ποζάρει με την σχεδιάστρια και Οwner του brand Μακί Μιχαλοπούλου.Η Ελένη Τσολάκη και η Maki Philosophy ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πολύ δυναμική συνεργασία για τις δύο επόμενες σεζόν F/W 22-23 και S/S 23 ενώ η Πανελλαδική καμπάνια FW 22-23 θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο 2022 σε social media, digital καθώς και μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της Ελένης στο Instagram.H Eλένη έχει φανταστική αντίληψη και κομψό γούστο και εκτός του ότι είναι μια καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια θα είναι αναμφίβολα η ιδανική πρέσβειρα των γυναικείων συλλογών Maki Philosophy, αφού εκφράζουν απόλυτα το προσωπικό της στυλ και την αισθητική της.Η συνεργασία αυτή ξεκινάει και από τις δυο πλευρές με μεγάλη αισιοδοξία και πολλούς στόχους !!"Η κομψότητα, η θηλυκότητα, η πάντα αισιόδοξη προσωπικότητα της Ελένης, το γεμάτο αυτοπεποίθηση στυλ της, είναι η εικόνα που αντιπροσωπεύει την Μaki Philosophy και τις συλλογές της, δηλώνει η Mακί Μιχαλοπούλου. H συνεργασία μας με την Ελένη θα μας βοηθήσει να λανσάρουμε την νέα μας συλλογή F/W 22-23 η οποία απευθύνεται στην σύγχρονη δραστήρια γυναίκα που εκφράζεται με πάθος, δυναμισμό και στυλ σε κάθε στιγμή της ζωής της και στην καθημερινότητά της.«Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι το «κεντρικό πρόσωπο» της Μaki Philosophy μιας εταιρείας που “παντρεύει” μοναδικά την ποιότητα και το στυλ με άποψη, που κάθε γυναίκα θα ήθελε. Η θηλυκότητά είναι πολύ σημαντική για μένα γι’ αυτό επιλέγω τα ρούχα Maki Philosophy γιατί συνδυάζουν το μοντέρνο design και το διαχρονικό στυλ, την ποιότητα και το value for money» συμπλήρωσε η Eλένη Τσολάκη.Ambassador Marketing Strategy by www.whateverworks.gr