Μια γιορτή μουσικής σας περιμένει στο Mediterranean Cosmos!

Κλείσιμο

Οι Seven of Hearts με ένα σύγχρονο και μοντέρνο ήχο, αποτελούν μια νέα προσθήκη στο μουσικό τοπίο της art pop, δημιουργώντας τόσο τη δική τους μουσική αλλά και διασκευάζοντας γνωστές επιτυχίες της παγκόσμιας pop σκηνής. Η ιδιαίτερη χροιά της φωνής του Χρήστου Μιχαήλ και οι εντυπωσιακές ενορχηστρώσεις του Σταύρου Φιλιπποπολίτη ξεχωρίζουν τους Seven of Hearts, οι οποίοι θα κλείσουν με τον πιο όμορφο τρόπο τον μουσικό Οκτώβριο στο Mediterranean Cosmos.Οι μουσικές παραστάσεις θα έχουν ώρα έναρξης τις 19.00 και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Ζήστε ένα ταξίδι μουσικής «Στο ρυθμό του Mediterranean Cosmos».Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τo mediterraneancosmos.gr