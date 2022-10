Σημαντική διάκριση για τη WATT+VOLT στα Content Marketing Awards

Η WATT+VOLT μετράει μία ακόμη διάκριση, με το silver award στα Content Marketing Awards και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Best Use of Content Marketing for Lead Generation». Ο θεσμός της Boussias Communication συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την ψηφιακή τους επιχειρηματικότητα και στρατηγική, μεταξύ αυτών και τη WATT+VOLT