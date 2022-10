Η Zealots of Nature του ομίλου COCO-MAT και η Polygreen λένε ΟΧΙ στις πλαστικές συσκευασίες

Κλείσιμο

Η Zealots of Nature, ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών και η Polygreen, ελληνική εταιρία ηγέτης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας παγκοσμίως, συνεργάζονται για πρώτη φορά με άξονα τον κοινό τους στόχο για ένα plastic free περιβάλλον και ένα κόσμο χωρίς απόβλητα!Οι δύο εταιρείες συνάπτουν στρατηγική συνεργασία και παρέχουν σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα της Τήλου, τα καινοτόμα σαμπουάν και αφρόλουτρα σε στερεή μορφή μέσα σε χάρτινη, ανακυκλώσιμη συσκευασία που τα κάνει πρακτικά, εύκολα στη μεταφορά τους και είναι 100% φιλικά προς το περιβάλλον, δίνοντας έμπρακτη λύση στη μείωση του πλαστικού αποτυπώματος της τουριστικής δραστηριότητας του νησιού.Για την έναρξη της συνεργασίας, εκπρόσωποι των δύο εταιρειών επισκέφτηκαν την Τήλο όπου και παρέδωσαν στους ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων τα προϊόντα και τους ενημέρωσαν για τη βέλτιστη χρήση τους σύμφωνα και με το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων στο νησί. Στην επίσκεψη αυτή συμμετείχε και ο Παύλος Ευμορφίδης, ιδρυτής της COCO-MAT, ο οποίος γνώρισε από κοντά το πρόγραμμα “Just Go Zero Tilos” και την εφαρμογή κυκλικής οικονομίας στο σύνολο του πληθυσμού και εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη του και την ικανοποίηση της συνεργασίας με την εταιρεία Polygreen σε αυτό το καινοτόμο εγχείρημα.