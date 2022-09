Athens Coffee Festival 2022: 19.800 επισκέπτες στη μεγάλη γιορτή του καφέ!

Κλείσιμο

Για τρείς ημέρες επαγγελματίες και coffee aficionados γνώρισαν από κοντά κορυφαία roasteries, ξανασυστήθηκαν με τα πιο σημαντικά coffee brands, ήπιαν εξαιρετικής ποιότητας espresso, cold brew, nitro, φίλτρου, capuccino, latte και coffee cocktails από έμπειρους και βραβευμένους baristas. Παράλληλα, ταξίδεψαν γευστικά σε Βιετνάμ, Ινδονησία, Παναμά, Βραζιλία, Ονδούρα, Γουατεμάλα, Κένυα, Αιθιοπία... Mα πάνω από όλα έγιναν και αυτοί μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τον καφέ στην πόλη!Η καινοτομία, η έμπνευση, η ενημέρωση κυριάρχησαν στα Coffee Masterclasses. 46 Έλληνες και ξένοι coffee experts παρουσίασαν μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις και πάνελ τις τάσεις της αγοράς του καφέ και αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά θέματα που απασχολούν το coffee industry και τους ανθρώπους του.Ταλαντούχοι και φιλόδοξοι baristas έδωσαν ραντεβού για τρείς ημέρες στο Athens Coffee Festival 2022 και αναμετρήθηκαν με στόχο την πρώτη θέση στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Roasting και Coffee in Good Spirits by SCA Greece. Συγκεκριμένα, μετά από δύο μέρες… ατελείωτου roasting οι νικητές για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Roasting 2023 είναι: Θανάσης Νικόλης (1η θέση), Αλέξανδρος Νεραντζής (2η θέση) και Τάσος Κοδέλας (3η θέση) ενώ όσον αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Coffee in Good Spirits, την πρώτη θέση πήρε ο Χρήστος Κλουβάτος, την δεύτερη ο Παύλος Δεληγιάννης και την τρίτη ο Γιώργος Νικολόπουλος.Ο πιο fun διαγωνισμός καφέ έλαβε χώρα στο Athens Coffee Festival! Μέσα σε ένα άκρως διασκεδαστικό κλίμα αναδείχθηκαν οι τρείς πρώτοι νικητές, οι οποίοι είναι: Μάριος Μάκαρης (1η θέση), Γιαννάκης Γεώργιος (2η θέση) και Σπύρος Λάππας (3η θέση). Ο πρώτος νικητής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Aeropress, που θα εκπροσωπήσει τη χώρας μας στο Παγκόσμιο στο Βανκούβερ του Καναδά.