Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών πρωτοπορεί στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της πάθησης του Διαβητικού ποδιού

Από αριστερά προς τα δεξιά: κα Σία Κοσιώνη, δημοσιογράφος, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κα Cecilia Felix, General Manager, Image Guided Therapies, EMEA, GE Healthcare, κ Δρ. Γιούλη Αργυρακοπούλου, Ειδικός Παθολόγος, Διευθύντρια Γ΄ Διαβητολογικής Μονάδας, Μονάδας Παχυσαρκίας & Ιατρείου Διαβητικών Εγκύων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Δρ. Θεοδόσιος Μπίσδας, Διευθυντής Γ΄ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Στιγμιότυπο της Συνέντευξης Τύπου

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Πιστός στη δέσμευση του να προάγει την έγκαιρη διάγνωση παθήσεων, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παρουσίασε τις πρωτοποριακές μεθόδους για την πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη και την πιο σοβαρή επιπλοκή αυτού, το διαβητικό πόδι.Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της GE Healthcare, έλαβαν μέρος ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, η κα Cecilia Felix, General Manager, Image Guided Therapies, EMEA, GE Healthcare, η Δρ. Γιούλη Αργυρακοπούλου, Ειδικός Παθολόγος, Διευθύντρια Γ΄ Διαβητολογικής Μονάδας, Μονάδας Παχυσαρκίας & Ιατρείου Διαβητικών Εγκύων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και ο Δρ. Θεοδόσιος Μπίσδας, Διευθυντής Γ΄ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.Κεντρικός άξονας της Συνέντευξης Τύπου ήταν η προβολή της ταινίας μικρού μήκους, με τίτλο “ The Cut:The Secret to Saving a Limb ”, παραγωγής GE Healthcare, 2022. Η εν λόγω ταινία που αποτελεί πραγματική ιστορία, αφορά στη μάχη ενός άνδρα με τον διαβήτη, στην αδιάκοπη αναζήτηση ενός καλύτερου τρόπου ζωής και στην καινοτόμο χειρουργική τεχνική που του έσωσε τελικά το πόδι.Οι καταξιωμένοι ιατροί-επιστήμονες του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, αναλογιζόμενοι την ηλικία και τον αριθμό των ασθενών που αναμένεται να νοσήσουν από διαβήτη και διαβητικό πόδι, επισήμαναν πως η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με ένα δυσβάσταχτο κοινωνικό και οικονομικό σοκ, στο εγγύς μέλλον.Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της πάθησης και μένοντας πιστός στη δέσμευσή του να οδηγεί της εξελίξεις έχει επενδύσει, για ακόμη μία φορά σε τεχνολογία αιχμής. Το μοναδικό στην Ελλάδα, νέο πιστοποιημένο Ρομποτικό Υβριδικό Χειρουργείο – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», νέας γενιάς Discovery IGS 740 της GΕ Healthcare, έχει καταστήσει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση πολύπλοκων καρδιακών και αγγειακών περιστατικών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.Με συνολική επένδυση ύψους άνω των 2 εκ. ευρώ ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διαμορφωμένος, αποκλειστικά για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τον καθιστούν μοναδικό στο είδος του. Μεταξύ άλλων:• Δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων με αναίμακτη προσπέλαση από τα αγγεία του ασθενούς.• Συνδυάζει την προεγχειρητική αξονική αγγειογραφία με την ψηφιακή εικόνα (τεχνική fusion) και βοηθά στην πλοήγηση κατά τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης, μειώνοντας δραματικά τη δόση της ακτινοβολίας, αλλά και την ποσότητα του σκιαγραφικού που λαμβάνει ο ασθενής.• Επιτρέπει τη διενέργεια αξονικής αγγειογραφίας, κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η οποία εξασφαλίζει την άμεση διόρθωση οποιουδήποτε προβλήματος πριν τη λήξη της επέμβασης.Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, επισήμανε τα ακόλουθα: «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για τον Όμιλο του Ιατρικού που η στρατηγική συνεργασία με τον διεθνή κολοσσό GE Healthcare την οποία εγκαινιάσαμε πριν από 3 χρόνια, αποδίδει σημαντικούς καρπούς. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που η GE Healthcare επέλεξε το Ιατρικό και το συνεργάτη ιατρό μας, Δρ. Θεοδόσιο Μπίσδα, πρέσβη του brain gain για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία “ The Cut:The Secret to Saving a Limb ”, παραγωγής GE Healthcare 2022, που προβάλλεται διεθνώς».