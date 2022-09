H Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Καλλιόπη Ροδοπούλου, 2η στον κόσμο για τη συμβολή της στην εκπαίδευση

Βραβεύτηκε ως Champion of International Education στα Διεθνή Βραβεία Εκπαίδευσης PIEoneer Awards 2022, λαμβάνοντας τη δεύτερη παγκόσμια διάκριση “Highly commended” στην κατηγορία “Outstanding Contribution to the Industry”