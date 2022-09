Yacht Chef certificate από το BCA College και το Stelios Philanthropic Foundation

Κλείσιμο

Το, με 50 χρόνια πείρας στον χώρο των ναυτιλιακών σπουδών, διαθέτει μια από τις καλύτερες σχολές Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Σπουδών της Ευρώπης. To, διάρκειας ενός έτους, δημιουργήθηκε από την τεχνογνωσία του BCA College, σε συνεργασία με την έμπειρη ματιά τουκαι με την υποστήριξη του ιδρύματός του, https://steliosfoundation.gr/ ). Ο Sir Στέλιος, εκτός από δεινός yachtsman, είναι o δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands - www.easygroup.com.gr and www.easyhistory.info , που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet, easyHotel, easyCar, easyFerry, easyStudies κ.α.)Δημιουργώντας ουσιαστικό όφελος για τους σπουδαστές, τo, οδηγεί στην απόκτηση του https://www.bca.edu.gr/executive-education/yacht-chef-certificate/ ), που αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο σε μια χώρα με τόσο υψηλό επίπεδο θαλάσσιου τουρισμού, όπως η Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι συνολικά, το επίπεδο των αμοιβών των yacht chef είναι σημαντικά υψηλότερο -ίσως δύο με τρεις φορές μεγαλύτερο- από εκείνο των μαγείρων που εργάζονται στην ξηρά. Οι yacht chefs έχουν συνήθως απολαβές 4.000 ευρώ το μήνα και στη μισθολογική ιεραρχία βρίσκονται στη δεύτερη θέση ενός charter yacht, μετά τον καπετάνιο. Σημειώνεται ότι, με βάση την Ελλάδα μόνο, ναυλώνονται περίπου 1000 σκάφη αναψυχής κατ’ έτος, το καθένα από τα οποία χρειάζεται τουλάχιστον έναν yacht chef. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα ιδιωτικής χρήσης σκάφη, αλλά και χιλιάδες charter yachts εκτός Ελλάδος.Τοτου BCA College περιλαμβάνει, στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά. Πρόκειται για το κλασικό motor yacht, μήκους 45 μέτρων, που ναυπηγήθηκε το 1957 στην Ολλανδία και αποτελούσε την πρώτη θαλαμηγό του αείμνηστου Λουκά Χατζηιωάννου, πατέρα του Στέλιου. Το Klelia 1, που φέρει το όνομα της αδελφής του Στέλιου και κόρης του Λουκά, όπως απαιτεί η παράδοση στην ονομασία των θαλαμηγών, παραχωρήθηκε από τον ίδιο τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν– και μάλιστα σε ένα σκάφος-κόσμημα, από μια άλλη εποχή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση στην κουζίνα τουτουστην Αθήνα, καθώς και μια σειρά από «περιφερειακά» μαθήματα που συμπληρώνουν τις γνώσεις των αποφοίτων σχετικά με την τουριστική και ναυτιλιακή βιομηχανία, προετοιμάζοντάς τους απόλυτα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.Σχετικά με το πρόγραμμα, ο Χάρης Δασκαλάκης, CEO του BCA College δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας να συνεργαζόμαστε με τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου στη δημιουργία ενός καινοτόμου και αναγκαίου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο έρχεται να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες στελέχωσης των megayachts και σκαφών αναψυχής, με εξειδικευμένους chefs, των οποίων οι δημιουργίες θα αναδεικνύουν την πλούσια ελληνική Μεσογειακή κουζίνα εν πλω. Η παροχή 7 πλήρων υποτροφιών καθώς και η παραχώρηση του θρυλικού ‘Klelia 1’, του οποίου οι κουζίνες θα ανακαινιστούν για να φιλοξενήσουν τους συμμετέχοντες, καταδεικνύουν το σπουδαίο έργο που επιτελεί το Stelios Philanthropic Foundation στον τομέα της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων».Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε: «Ουσιαστικά μεγάλωσα σε αυτό το σκάφος και έχω πολλές ευχάριστες αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια και τις οικογενειακές διακοπές στα ελληνικά νησιά τα καλοκαίρια, κατά τις δεκαετίες του εβδομήντα και του ογδόντα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που, έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια, το Klelia 1 αποκτά έναν νέο σκοπό, ως εκπαιδευτικό σκάφος για yacht chefs!»Σε πλήρη συμφωνία με τη διαχρονική δράση του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου για παροχή υποτροφιών και υποστήριξη της εκπαίδευσης, καθιερώνεται ωςαπό τοκαι υπό την ονομασία «Υποτροφίες Λουκά Χατζηιωάννου», στη μνήμη του πατέρα του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, η προσφορά 7 πλήρων υποτροφιών αξίας 6,5 χιλιάδων ευρώ η κάθε μία, για το ακαδημαϊκό έτος Νοέμβριος 2022- Ιούνιος 2023. Με αυτόν τον τρόπο, 7 ταλαντούχοι μελλοντικοί Yacht Chefs με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες που θα επιλεγούν μεταξύ των ενδιαφερομένων, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν δωρεάν το πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι για την υποτροφία μπορούν να στείλουν την αίτησή τους στη διεύθυνση info@bca.edu.gr . Οι επιτυχόντες θ’ ανακοινωθούν στις 31 Οκτωβρίου 2022.