Level Up with Mastercard: το efood και η Mastercard, υλοποιούν, για ακόμα μια χρονιά, το επιτυχημένο πρόγραμμα επιβράβευσης

και το efood υλοποιούν για ακόμη μία χρονιά, το επιτυχημένο πρόγραμμα “Level Up with Mastercard”, ειδικά για τους κατόχους των καρτών της και χρήστες της Νο 1 υπηρεσίας delivery στην Ελλάδα. Το “Level Up with Mastercard” αποτελεί ένα πρωτότυπο πρόγραμμα επιβράβευσης, που δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους καρτών Mastercard και χρήστες του efood, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, με έπαθλα κουπόνια φαγητού και ξεχωριστά δώρα, ενώ ταυτόχρονα, συμβάλουν στο Πρόγραμμα Σίτισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δωρίζοντας γεύματα, με κάθε συναλλαγή τους.Συγκεκριμένα, μέσα από μία διαδικασία κληρώσεων, οι τυχεροί του “Level Up with Mastercard” θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν στη στιγμή δωρεάν κουπόνια φαγητού σε συνεργαζόμενα καταστήματα του efood. Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στη μεγάλη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις. Ανάλογα με το επίπεδο που θα έχουν φτάσει με τη λήξη του διαγωνισμού, οι κάτοχοι καρτών Mastercard θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν δώρα όπως, 2 Ηλεκτρικά μηχανάκια Horwin SK3, ψώνια για 1 χρόνο από το efood market, 2 Ηλεκτρικά πατίνια Segway, PlayStation 5, Apple Macbook Pro M1, iPhone 13 Pro Max και πολλά ακόμα από το efood και τη Mastercard.Από τηνέως και τις, οι κάτοχοι καρτών Mastercard με κάθε παραγγελία μέσω efood, επιλέγοντας "Level up with Mastercard" πριν ολοκληρώσουν την παραγγελία τους, μαζεύουν πόντους και συμμετέχουν αυτόματα στις κληρώσεις. Με την πρώτη τους παραγγελία, με αποθηκευμένη κάρτα Mastercard, οι χρήστες δημιουργούν το δικό τους μοναδικό προφίλ στο “Μy Level Up” και κερδίζουν αυτόματα τους πρώτους 100 πόντους. Με κάθε νέα παραγγελία οι χρήστες μαζεύουν ακόμα περισσότερους πόντους ενώ μπορούν να ολοκληρώσουν και ειδικές αποστολές για να κάνουν «level up» ακόμα πιο γρήγορα.Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι από την 1η Οκτωβρίου έως και τη λήξη της ενέργειας, η Mastercard για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν οι κάτοχοι των καρτών της, θα δωρίζει θρεπτικά γεύματα στο World Food Program, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Για ακόμα μία χρονιά, η συνεργασία μας με το efood μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να προσφέρουμε μοναδικά προνόμια στους κατόχους καρτών μας, βελτιώνοντας παράλληλα την αγοραστική τους εμπειρία. Πλέον, το delivery παίρνει άλλη διάσταση, καθώς φέρνει τους καταναλωτές πιο κοντά στην διεκδίκηση πλούσιων δώρων, μέσω του Level up with Mastercard.»Η Θέτις Γούλιου, COO του efood, αναφέρει σχετικά: «Τόσο η Mastercard όσο και το efood έχουν αποδείξει ότι επενδύουν στην καινοτομία, όπως και στη δημιουργία σταθερών σχέσεων με τους πελάτες τους. Η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια, διέπεται από τις ίδιες αρχές αλλά και από τη συνεχή αναζήτηση νέων τρόπων, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε, από κοινού, τις αρτιότερες υπηρεσίες στου χρήστες του efood. Για άλλη μια χρονιά προσφέρουμε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα μέσα από το οποίο οι χρήστες μας μπορούν να συλλέξουν πόντους, να κάνουν «level up» και να διεκδικήσουν μεγάλα δώρα και κουπόνια για δωρεάν φαγητό.»