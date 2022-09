Energean: Δωρεά σχολικών ειδών σε μαθητές στην Καβάλα, την Θάσο και την Ζίτσα Ιωαννίνων

Κλείσιμο

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας με την ΜΚΟ «Μαζί για το Παιδί», η εταιρεία προχώρησε στη δωρεά δωροεπιταγών για την προμήθεια σχολικών ειδών από τοπικούς προμηθευτές για παιδιά που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές δομές «Πνοή για το Παιδί και την Οικογένεια», «Μέριμνα του Παιδιού Καβάλας» και «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Καβάλας» που λειτουργούν στην πόλη. Ανάλογα, μέσω των τοπικών Κέντρων Κοινότητας, η Energean προχώρησε σε δωρεά για την προμήθεια σχολικών ειδών για παιδιά οικογενειών της Θάσου και της Ζίτσας Ιωαννίνων, επιλέγοντας επίσης τοπικούς προμηθευτές.Εκ μέρους της Energean, σε Καβάλα και Θάσο τις δωροεπιταγές παρέδωσαν ο κ. Ευάγγελος Λεώβαρις από το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ο κ. Αρτέμης Μπαρμπούνης, Υπεύθυνος Εταιρικών Υποθέσεων της Energean στην Καβάλα. Τόσο ο Δήμαρχος Θάσου κ. Λευτέρης Κυριακίδης όσο και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών δομών της Καβάλας που παρέλαβαν τις επιταγές, ευχαρίστησαν θερμά την Energean για αυτήν την πρωτοβουλία, με την προτροπή του Δημάρχου αυτή η ενέργεια να βρει μιμητές.Στη Ζίτσα Ιωαννίνων, οι δωροεπιταγές παραδόθηκαν στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χριστίνα Παπαδημητρίου, από τον κ. Σωτήρη Χιωτάκη, Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Energean για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο. Παρών ο Δήμαρχος Ζίτσας κ. Μιχάλης Πλιάκος, ο οποίος ευχαρίστησε την Energean για την πρωτοβουλία της, εκφράζοντας την ευχή να ακολουθήσουν και άλλες δράσεις της στο μέλλον στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης στην περιοχή.Η κα. Ίλια Ρήγα, επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Energean, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποιούμε την πρωτοβουλία μας “Επιστροφή στα θρανία – Back to school” στην Καβάλα και στην Θάσο, καθώς και για το ότι έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια ανάλογη δράση στην Ζίτσα Ιωαννίνων. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα βασικά σχολικά είδη δεν θα λείψουν από κανένα μαθητή και από κανένα σπίτι, ενόψει της αρχής της νέας σχολικής χρονιάς και η συνεργασία μας με τις κοινωνικές δομές και τα τοπικά Κέντρα Κοινότητας διασφαλίζει την επίτευξη του σκοπού αυτής της πρωτοβουλίας. Πέρα από τη γενικότερη φιλοσοφία μας να είμαστε παρόντες στην καθημερινότητα των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, η δράση “Επιστροφή στα θρανία – Back to school” εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ακολουθούμε, στο πλαίσιο και της προσπάθειας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ».H δράση “Επιστροφή στα θρανία – Back to School” υπηρετεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ ν.4 – Ποιοτική Εκπαίδευση, ν.10 – Λιγότερες Ανισότητες και ν.17 – Συνεργασία για την επίτευξη των Στόχων.