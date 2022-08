Η HUBLOT αποκαλύπτει το νέο Hublot Classic Fusion Chronograph Mykonos Boutique - limited edition

Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της υψηλής ωρολογοποιίας με χρώμα ελληνικό, συνεχίζεται και αυτή τη χρονιά. Η κορυφαία μάρκα υψηλής ωρολογοποιίας Hublot τιμά από το 2012, την απαράμιλλη ομορφιά της Μυκόνου, τον ουρανό του αιγαίου πελάγους και τις χρυσοκέντητες παραλίες του νησιού του ανέμου, με τα μοντέλα «HUBLOT MYKONOS» limited editions.

Αυθεντικό δημιούργημα υψηλής αισθητικής και μοναδικής ομορφιάς, με το βαθύ μπλε της θάλασσας του Αιγαίου στη στεφάνη το καντράν και το λουρί, να συνδυάζονται αρμονικά με το σατινέ μπεζ κεραμικό της κάσας που θυμίζει τη χρυσαφένιες αμμουδιές της Μυκόνου!

Σταθερά χαρακτηριστικός ο δείκτης των μικρών δευτερολέπτων στο 3 στο σχήμα ανεμόμυλου, που αποτελεί το έμβλημα της Μυκόνου.

Το HUBLOT CLASIC FUSION CHRONOGRAPH MYKONOS BOUTIQUE με διάμετρο 45mm είναι limited edition σε παραγωγή 50 αριθμημένων ρολογιών.





Worldwide exclusivity at:

HUBLOT Mykonos Boutique

MYKONOS | 43, Matogianni str | T. +30 22890 24521 | mykonos@hublot-boutique.com

HUBLOT Athens Boutique

ATHENS - SYNTAGMA | 3, Stadiou str | T. +30 210 3317 540 | athens@hublot-boutique.com

GOFAS Jewelry boutiques:

ATHENS - SYNTAGMA | 3, Stadiou street | T. +30 210 3317 540

MYKONOS | 25, Kalogera street | T. +30 22890 27339 | mykonos@gofas.gr

THESSALONIKI | 9, Aristotelous Sqr. | T. +30 231 0279 703 | thes@gofas.gr

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | Intra Schengen, Area B | T. +30 210 3533 627 | airport@gofas.gr

SANI RESORT | PORTO SANI, Kassandra, Halkidhiki | Τ. +30 23740 31795 | sani@gofas.gr

SANTORINI | Ipapanti street, FIRA | Τ. +30 22860 24455 | goldstreet@gofas.gr

SANTORINI | Danezi street, FIRA | Τ. +30 22860 24152 |

santorini@gofas.gr



CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH MYKONOS BOUTIQUE











Κλείσιμο

H πρώτη έκδοση του Hublot Classic Fusion Chronograph Santorini Limited Edition, αποκαλύπτεται στη μαγευτική Σαντορίνη

|

CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH SANTORINI BOUTIQUE

REFERENCE

521.CQ.1179.RX.SAT22

Limited to 50 pieces

CASE

Polished and satin finished black ceramic

Diameter: 45 mm

Thickness: 13.05 mm

Water resistance: 5 ATM

CASEBACK

Polished black ceramic

BEZEL

Frosted carbon

DIAL

Matte black

MOVEMENT

HUB1143 Self-winding chronograph

Frequency: 4 (28'800 A/H)

Power reserve (hours): 42

Number of components : 280

Jewels : 59

STRAP AND CLASP

Black lined rubber

Black steel deployant buckle

Κλείσιμο

521.CZ.7128.LR.MYO22Limited to 50 piecesPolished and satin finished beige ceramicDiameter: 45 mmThickness: 13.05 mmWater resistance: 5 ATMPolished beige ceramicPolished and satin finished blue ceramicSunray blue platedHUB1143 Self-winding chronographFrequency: 4 (28'800 A/H)Power reserve (hours): 42Number of components : 280Jewels : 59Blue rubber and blue alligator18k gold and black steel deployant buckleΣαντορίνη. Ένα νησί απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, με τα λευκά σπιτάκια στις κορυφές των βράχων να αγγίζουν τον ουρανό του Αιγαίου πελάγους, και το ηφαίστειο της Καλντέρας να δεσπόζει μαγευτικό και μυστηριώδες.Σε αυτόν το ρομαντικό, σαγηνευτικό μα και κοσμοπολίτικο προορισμό, ηκαι η, δημιουργούν σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, ένα μοντέλο αφιερωμένο στη Σαντορίνη:Στον πρωτότυπο και επιβλητικό σχεδιασμό του ρολογιού, επικρατεί το σατινέ μαύρο κεραμικό στην κάσα και το καντράν, ενώ στη στεφάνη επικρατούν λεπτομέρειες παγωμένου άνθρακα!Ένα μοναδικό δημιούργημα της υψηλής ωρολογοποιίας, σαν να αναδύθηκε από την καρδιά του ηφαιστείου της Σαντορίνης!Στο δείκτη των μικρών δευτερολέπτων στο 3 η έντονα κόκκινη λεπτομέρεια, που συμβολίζει τη λάβα του ηφαιστείου, όπως ακριβώς και στη πίσω πλευρά της κάσας στο «O» της λέξης «SANTORINI».Τομε διάμετρο 45mm είναι limited edition σε παραγωγή 50 αριθμημένων ρολογιών.Worldwide exclusivity at:Ipapanti street, FIRA | Τ. +30 22860 24455 | goldstreet@gofas.grMYKONOS | 43, Matogianni str | T. +30 22890 24521 | mykonos@hublot-boutique.comATHENS - SYNTAGMA | 3, Stadiou str | T. +30 210 3317 540 | athens@hublot-boutique.comATHENS - SYNTAGMA | 3, Stadiou street | T. +30 210 3317 540MYKONOS | 25, Kalogera street | T. +30 22890 27339 | mykonos@gofas.grTHESSALONIKI | 9, Aristotelous Sqr. | T. +30 231 0279 703 | thes@gofas.grATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | Intra Schengen, Area B | T. +30 210 3533 627 | airport@gofas.grSANI RESORT | PORTO SANI, Kassandra, Halkidhiki | Τ. +30 23740 31795 | sani@gofas.grSANTORINI | Danezi street, FIRA | Τ. +30 22860 24152