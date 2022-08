Η Lidl Ελλάς ανάμεσα στις 20 Most Admired Companies in Greece 2022

Κλείσιμο

Η Lidl Ελλάς, έλαβε σημαντική διάκριση στον μεγαλύτερο θεσμό για την εταιρική φήμη στη χώρα, Most Admired Companies in Greece, τον οποίο διοργανώνει τα τελευταία οκτώ χρόνια το περιοδικό Fortune Greece σε συνεργασία με την KPMG Greece. Φέτος, αναδείχθηκε 14η ανάμεσα στις 20 πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Στην έρευνα για την ανάδειξη των κορυφαίων Most Admired Companies στην Ελλάδα για το 2022 συμμετείχαν περισσότερα από 2.000 στελέχη της αγοράς (CEOs, CFOs, COOs, Γενικοί Διευθυντές, Marketing Managers, Εμπορικοί Διευθυντές, HR Directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) από 380 επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 50 εκατ. ευρώ και από όλους τους κλάδους της οικονομίας.Οι καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους επιλέχθηκαν με γνώμονα τα εννέα (9) κριτήρια του Fortune που ήταν η Καινοτομία, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τα Χαρακτηριστικά – Ποιότητα Διοίκησης, η Οικονομική Ευρωστία, η Μεσομακροπρόθεσμη Επενδυτική Αξία, η Ποιότητα Προσφερόμενων Προϊόντων & Υπηρεσιών, η Εξωστρέφεια / Ανταγωνιστικότητα.Για τη Lidl Ελλάς η διάκριση αυτή από τα στελέχη της αγοράς, ειδικά την περίοδο που η αγορά καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς αναγνωρίζεται η δημιουργικότητα, η καινοτομία και το επιχειρηματικό της ήθος, με τα οποία πορεύεται όλα τα χρόνια δραστηριότητάς της.Η Lidl Ελλάς συνεχίζει το έργο της με αποφασιστικότητα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συγκυρίες, θέτοντας σε προτεραιότητα την κοινωνία, το περιβάλλον, τους καταναλωτές και τους συνεργάτες της. Εμμένει στα επενδυτικά της σχέδια και επεκτείνει το δίκτυό της. Βελτιώνει την αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών, τις διαδικασίες της και τη λειτουργία της, μέσω του ψηφιακού της μετασχηματισμού, ενώ παραμένει ένας αξιόπιστος εταίρος απέναντι στους συνεργάτες και τους πελάτες της. Προσφέρει ποιοτικά προϊόντα, στηρίζει τα ελληνικά προϊόντα και τους Έλληνες παραγωγούς. Και φυσικά βρίσκεται πάντα κοντά στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στις ευπαθείς ομάδες και διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας και συμπερίληψης απαλλαγμένο από διακρίσεις.Με όραμά της τον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο, η διάκριση αυτή δεν θα μπορούσε παρά να επιβεβαιώσει ότι η Lidl Ελλάς βαδίζει στον σωστό δρόμο, στον δρόμο που χάραξε και που καθημερινά ακολουθεί με προσήλωση.