Η Κωτσόβολος αναδείχθηκε Retailer of the Year για το 2021

Η Κωτσόβολος, κορυφαίος προορισμός τεχνολογίας αναδείχθηκε “Retailer of the Year” για το 2021 στα Retail Business Awards 2022 που φέτος γιορτάζουν τα 20 χρόνια παρουσίας τους. Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 στο Golf Privé, η εταιρεία κέρδισε 4 ακόμα βραβεία στις κατηγορίες CSR Retail Strategy, Retail Stores / Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά, Retail Logistics και Retail Campaign.Τη σημαντικότερη διάκριση της βραδιάς ως “Retailer of the Year” παρέλαβε η Κωτσόβολος στα Retail Business Awards 2022, σε αναγνώριση όσων έχει πετύχει η εταιρεία τόσο τον προηγούμενο χρόνο όσο και συνολικά τα τελευταία 70 και πλέον χρόνια λειτουργίας της. Μία αναγνώριση τόσο για την ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξή της, όσο και για την κορυφαία αγοραστική εμπειρία που προσφέρει στον καταναλωτή, τις πρωτοπόρες κοινωνικές πρωτοβουλίες που υλοποιεί και τη γενικότερη στρατηγική της στον χώρο του ελληνικού λιανικού εμπορίου.Επιπλέον, εκτός από το κορυφαίο βραβείο του θεσμού, η εταιρεία έλαβε το 1ο βραβείο στην κατηγορία “Retail Stores / Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά” για το κατάστημά της στη Σταδίου, ως ένα από τα καλύτερα καταστήματα της Κωτσόβολος, που είναι ταυτόχρονα αναγνωρισμένο από την ΕΛΕΠΑΠ, ως προσβάσιμο σε άτομα με κινητική αναπηρία, περιλαμβάνοντας στα προϊόντα της, ειδικές σημάνσεις με υποστηρικτικές τεχνολογίες.Επιπλέον, κατέκτησε το 2ο βραβείο στην κατηγορία “CSR Retail Strategy” για το πρόγραμμα «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια» και τη συνολικότερη στρατηγική της στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το πρόγραμμα «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια» είναι η υπόσχεση της Κωτσόβολος να ενδυναμώσει όλους τους ανθρώπους για να ζήσουν μία Καλύτερη Ζωή με την τεχνολογία, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις. Με κεντρικό μήνυμα «Είμαστε ίδιοι στις ανάγκες, ίσοι στην τεχνολογία», η εταιρεία προσδοκά τη μεγιστοποίηση της προσβασιμότητας στην τεχνολογία, από ανθρώπους με κινητική αναπηρία.Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν με την παραλαβή του 2ου βραβείου στην κατηγορία “Retail Logistics” όπου κατέκτησε η Κωτσόβολος σε συνεργασία με την Optimum, μέλος του Ομίλου Entersoft, για τον ανασχεδιασμό των Logistics Centers της μέσα από την πλατφόρμα aberon WMS, κάνοντας παράλληλα χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Η Κωτσόβολος έλαβε επίσης το 3ο βραβείο στην κατηγορία “Retail Campaign”, για την επιτυχημένη “Black Friday” καμπάνια της με τίτλο «Τιμές Κόλαση - Μπλακ Φράιντεϊ Παράδεισος», όπου διατηρώντας το χιούμορ ως βασικό συστατικό της επικοινωνίας, τους διαφορετικούς χαρακτήρες με τις διαφορετικές ανάγκες, συνδύασε το κεντρικό essence του Black Friday με τον παράδεισο της νέας αγοραστικής εμπειρίας, δημιουργώντας μία άκρως επιτυχημένη καμπάνια.Και με τις διακρίσεις να συνεχίζονται και στην Κύπρο, η Κωτσόβολος απέσπασε επιπλέον 5 βραβεία στα Cyprus Retail Excellence Awards 2021. Με το κλείσιμο του ενός χρόνου παρουσίας στη Κυπριακή αγορά, η εταιρεία απέσπασε gold βραβείο για την απόλυτη αγοραστική εμπειρία στα Καταστήματα Κωτσόβολος σε Λευκωσία και Λεμεσό, δύο silver βραβεία για το «Κατάστημα του Μέλλοντος» και την 360ο καμπάνια επικοινωνίας «Το Σπίτι της Τεχνολογίας» που έφερε στην Κύπρο με την έναρξη λειτουργίας της στη Μεγαλόνησο και δύο bronze βραβεία τόσο για τη δράση «Κωτσόβολος – Καλύτερη ζωή με την Τεχνολογία – Καλύτερη ζωή στο σύνολο της κοινωνίας», όσο και για τη digital εκστρατεία «Kotsovolos – Here to play».Με στόχο και όραμα μία Καλύτερη Ζωή για όλους μέσα από την τεχνολογία, η Κωτσόβολος θα συνεχίσει να σχεδιάζει το αύριο και να φέρνει πάντα πρώτη τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέροντας μία μοναδική αγοραστική εμπειρία και αποτελώντας παράλληλα ένα πρότυπο λιανικής επιχείρησης.Κωτσόβολος, για μία Καλύτερη Ζωή!