Νέες «πράσινες» πιστοποιήσεις για την DIMAND

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η DIMAND, πιστή στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφάλισε δύο νέες πράσινες πιστοποιήσεις για σημαντικά κτήριά της που αποτελούν τοπόσημα για την Αθήνα.Η πρώτη πιστοποίηση αφορά στο 200+1 δωματίων, Moxy Athens City, που το καθιστά το πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην Ελλάδα πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο LEED, στη βαθμίδα GOLD.Πρόκειται για το πιο fun green ξενοδοχείο της πόλης, που δίνει την ευκαιρία στους ενοίκους του να απολαύσουν έναν διασκεδαστικό τρόπο διαμονής στην καρδιά της πρωτεύουσας, ενώ για τους επισκέπτες γίνεται ο νέος προορισμός για τις κοινωνικές τους συναντήσεις. Είναι το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας Moxy Hotels του ομίλου Marriott στην Αθήνα και βρίσκεται στην οδό Σταδίου 65. Αποτελεί το τέλειο σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψει κάποιος τα «θέλγητρα» της πόλης, από την Ακρόπολη και τη γραφική γειτονιά της Πλάκας, έως τα μοναδικά μουσεία, το εμπορικό κέντρο και τα μοντέρνα εστιατόρια και μπαρ του κέντρου της πρωτεύουσας.Πίσω από το σύγχρονο αυτό έργο των 10.210 τ.μ., που ολοκληρώθηκε πριν από λίγους μήνες, βρίσκονται η DIMAND, η PRODEA Investments, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η SWOT Hospitality. Η λειτουργική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση τόσο του κτηρίου, όσο και της ευρύτερης περιοχής ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη, αλλά και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη εντός των αστικών κέντρων.Το δεύτερο κτήριο που διακρίθηκε με το διεθνές σύστημα αειφόρου ανάπτυξης LEED - και αυτό σε επίπεδο GOLD - είναι το κτήριο που φιλοξενούσε την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία».Πρόκειται για ένα εμβληματικό κτήριο 15.170 τ.μ., στον Νέο Κόσμο, επί των οδών Ηλία Ηλιού, Δεινοστράτους, Μίνωος και Πυθέου, το οποίο μεταμορφώθηκε σε έναν υπερσύγχρονο, βιοκλιματικό και υψηλών προδιαγραφών χώρο γραφείων. Το VALUE S.A. Office Building είναι ένα εξαώροφο κτίσμα με δυο υπόγεια και δώμα, εντός του αστικού ιστού, το οποίο διαμορφώνεται σε σχήμα «Γάμα». Στον περιβάλλοντα χώρο κυριαρχεί, πλέον, το πράσινο στοιχείο χάρη στο νέο φυτεμένο δώμα του υπογείου, στον καταρράκτη της εισόδου και τα παρτέρια στις όψεις του κτηρίου, προσθήκες που δημιουργούν ένα πιο φυσικό και ευχάριστο περιβάλλον για τους εργαζομένους.Στην DIMAND δημιουργούμε την πόλη που θέλουμε να ζούμε. Επιμένουμε, μέσα από τα έργα μας, να ανταποκρινόμαστε στους περιβαλλοντικούς στόχους και τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, όχι μόνον για περισσότερο βιώσιμους γραφειακούς χώρους, αλλά και για χώρους που προάγουν την υγεία, τη κινητικότητα και ευεξία του χρήστη.Η DIMAND, πρωτοπόρος εταιρία στην ανάπτυξη βιοκλιματικών χώρων, θα συνεχίσει να στοχεύει στην πιστοποίηση των έργων της. Κάποια από αυτά είναι:ο Πύργος του Πειραιά: ο πρώτος «πράσινος» ουρανοξύστης της Ελλάδαςτο Kaizen Campus: σύγχρονο κτήριο γραφείων στο Μαρούσιτο Syggrou Office Complex: συγκρότημα γραφείων υψηλών προδιαγραφών στην Αθήνα καιτο HUB 26: το πρώτο βιοκλιματικό, μεγάλης κλίμακας, business park στη Θεσσαλονίκη.Η DIMAND έχει διακριθεί ως LEED® Proven Provider™ από το Green Building Certification Inc. και είναι Silver μέλος του U.S. Green Building Council (USGBC), ενώ είναι μέλος του GRESB, αλλά και Credentialed Project Developer και Credentialed Quality Assurance Provider του Investor Confidence Project (ICP) Europe.