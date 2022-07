Δυναμική Παρουσία του Ομίλου Εταιρειών TEXAN Envipco στο 26th Annual Economist Government Roundtable

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

συμμετείχε δυναμικά ωςστο, που πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7 Ιουλίου στο Grand Resort Lagonissi με θέμαΣτο φετινό συνέδριο του Economist παρευρέθηκαν ισχυρές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό: Αρχηγοί Κρατών, Υπουργοί, Υφυπουργοί, Μέλη της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης, υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Επικεφαλής διεθνών οργανισμών, εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής κοινότητας και της Επικοινωνίας. Στόχος ήταν ο γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος πάνω σε καίρια ζητήματα και θεματικές που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία αλλά και την παγκόσμια κοινότητα.Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οσυμμετείχε τηνστο πάνελμαζί με τους κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σταύρο Κωνσταντά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Κώστα Αξαρλόγλου, Πρύτανη και Καθηγητή International Business and Strategy, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, κ. Juerg Steffen, Group CEO, Henley and Partners & ο κ. Greg O’Hara, Founder & Senior Managing Director, Centares. Συντονίστρια του πάνελ ήταν η κ.Joan Hoey, Director, Europe, The Economist Intelligence Unit Editor, The Democracy Index.Κατά την ομιλία του, ο, προανήγγειλε νέες επενδύσεις σε συνεργασία με αμερικανικές επιχειρήσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, αναφέρθηκε στον ρόλο των Αμερικάνων στις επενδύσεις της ΤΕΧΑΝ στον τομέα ανακύκλωσης και ευχαρίστησε τον απελθόντα πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρεϊ Πάιατ για την συνεργασία της ΤΕΧΑΝ με την Envipco. «Ο κ. Πάιατ είναι εκείνος που εργάστηκε για να έρθει αυτή η επένδυση στην Ελλάδα και όχι σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά ο Δρ. Μούργος.Επίσης, χαρακτήρισε απαραίτητες τις επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας και επεσήμανε πως η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στον τομέα αυτό. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι με τη συνδρομή του γεωστρατηγικού συμμάχου των ΗΠΑ η χώρα μπορεί να δημιουργήσει υψηλή αξία και πολλές θέσεις εργασίας.Αναφερόμενος στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τόνισε πως το σύνολο σχεδόν της επιχειρηματικής κοινότητας συμφωνεί πως είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. «Ο υπουργός είναι ο θεσμικός συνομιλητής όλων των επενδυτών και είναι ο άνθρωπος, ο οποίος με τις υπηρεσίες του προσπαθεί με διαφανή, αποτελεσματικό και αλλά και γρήγορο τρόπο να λύνει τα προβλήματα κάθε νέας επένδυσης στη χώρα» τόνισε ο Δρ. Π. Μούργος και προσέθεσε: «Με συνεχή, συστηματική και αθόρυβη εργασία έχει καταφέρει, σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, να κάνει την Ελλάδα έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Στον τομέα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, θέλω να σημειώσω ότι η άριστη συνεργασία των δύο συναρμόδιων υπουργών, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και κ. Κώστα Σκρέκα, έχει καταφέρει να φέρει νέες επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης» υπογράμμισε, προαναγγέλλοντας ακόμη περισσότερες επενδύσεις, αλλά και θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία που θα ανακοινωθούν σύντομα, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας και την βιώσιμη ανάπτυξη.