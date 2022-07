100% επιτυχία για το International Baccalaureate των εκπαιδευτηρίων Δούκα

Αλεξάνδρα Οικονόμου - Πλήρης υποτροφία Harvard Βίλμα Βούλος - 2 πλήρεις Υποτροφίες Αριστείας: ArtCenter College of Design & California College of the Arts – ΗΠΑ

Ηλέκτρα Μπαμπίχα-Νινου - πλήρης υποτροφία Brown University Καλλίστη Μηλάτου-Φακούντου - 2 πλήρεις υποτροφίες Ithaca College & Sarah Laurence College - ΗΠΑ

Χρήστος Μανεσιώτης - πλήρης Υποτροφία New York Umniversity Abu Dhabi

Έτσι λοιπόν, τοτων μαθητών έλαβαν το δίπλωμα του International Baccalaureate (όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος κυμαίνεται στο 77%) και εισάγονται στα ξένα Πανεπιστήμια. Μάλιστα, όλοι τους έχουν γίνει δεκτοί στιςΟι βαθμολογίες τους ήταν εξαιρετικές καθώς τοτων μαθητώνμε βαθμό από(με άριστα το 45), όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος δεν ξεπερνά το 30.Οι απόφοιτοι του International Baccalaureate έγιναν δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως όπως το Harvard University, Brown University, University for the Creative Arts (UCA), UCL (University College London), King's College London, University of Warwick, Νew Υork University Abu Dhabi, University of Amsterdam (UvA), TU Eindhoven, University of Toronto, Rotterdam School of Management Erasmus University, TU Delft και άλλα.Επίσης, αρκετοί μαθητές, με την υποστήριξη του University Placement Center του Σχολείου εξασφάλισαν σημαντικές υποτροφίες και θα φοιτήσουν σε Harvard University, Brown University, Ithaca College New York, New York University Abu Dhabi, Sarah Lawrence College New York, Art Center College of Design (USA), California College of the Arts, κλπ.