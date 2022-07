ΜΕΓΑ & My market συνεχίζουν το πρόγραμμα «ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΓΑΙΟ»

Κλείσιμο

Η 100% ελληνική εταιρεία προϊόντων προσωπικής υγιεινής ΜΕΓΑ, με διαχρονικό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, συνεχίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με την Εναλεία και τα My market την περιβαλλοντική στοχευμένη δράση με τίτλο «ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΓΑΙΟ», συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από το πλαστικό.Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων και των αλιευτικών σκαφών τους, οι οποίοι συμβάλλουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τον καθαρισμό των απορριμμάτων. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:Καθαρισμός θαλασσίων περιοχών του Αιγαίου από την περιβαλλοντική ρύπανση, αλλά και τα υπολείμματα ειδών αλίευσης.Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας μέσω της αξιοποίησης του πλαστικού που συλλέγεται και τη μετατροπή του σε ανακυκλωμένα προϊόντα.Εδραίωση περιβαλλοντικής συνείδησης τόσο στους επαγγελματίες του τομέα της αλιείας, όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσης για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης.Με σύνθημα ένα «Καθαρό Αιγαίο», μετά το νησί της Αστυπάλαιας, φέτος το πρόγραμμα βάζει πλώρη για το νησί της Κύθνου, με στόχο τη συλλογή 4.500 κιλών πλαστικών και άλλων απορριμμάτων μέσα από τη θάλασσα και τις θαλάσσιες ακτές, καθώς και την πρόληψη της πλαστικής ρύπανσης από δίχτυα.Ο αντίκτυπος της δράσης σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 134.550 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα καταστήματα My market το διάστημα 06 έως 19/07, επιλέγοντας αγαπημένα προϊόντα ΜΕΓΑ.Η Σοφία Τσάκα, Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΜΕΓΑ, ανέφερε σχετικά: «Στη ΜΕΓΑ, πιστοί στη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχίζουμε δυναμικά και φέτος τη συνεργασία μας με την Εναλεία και τα καταστήματα My market για καθαρές θάλασσες. Η πρωτοπορία του προγράμματος είναι ότι αποτελεί μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική δράση που υιοθετεί πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, αφού το μεγαλύτερο μέρος του πλαστικού που θα συλλεχθεί, θα μετατραπεί σε νέα χρήσιμα προϊόντα.Η Σοφία Τατά, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της METRO (My market) ανέφερε σχετικά: «Ευχαριστούμε από καρδιάς τους πελάτες μας για την ένθερμη στήριξή τους σε αυτή τη ενέργεια. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία είναι αρχές που υπηρετούμε με προσήλωση και συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια στα My market! Η συνεργασία μας με τη ΜΕΓΑ και την Εναλεία μας γεμίζει χαρά, ικανοποίηση και υπερηφάνεια καθώς τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα του προγράμματος συμβάλουν ουσιαστικά σε ένα «Καθαρό Αιγαίο» για όλους μας!».Ο Λευτέρης Αραπάκης, επικεφαλής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εναλεία», ανέφερε σχετικά: « Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να συνεργαζόμαστε για δεύτερη συνεχή χρονιά με την ΜΕΓΑ και τα My market. Η Εναλεία και η δράση της Mediterranean CleanUp έχουν ως στόχο τον καθαρισμό των θαλασσών με την κινητοποίηση των αλιευτικών κοινοτήτων αλλά την συμμετοχή απλών πολιτών, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ένταξη των συλλεχθέντων υλικών στην κυκλική οικονομία. Συνεπώς, είναι μεγάλη χαρά να βρίσκουμε υποστηρικτές σαν την εταιρεία ΜΕΓΑ και τα My market στην πορεία μας προς ένα βιώσιμο περιβάλλον με πιο καθαρές θάλασσες.»Το πρόγραμμα Καθαρό Αιγαίο προάγει την κυκλική οικονομία και μας εισάγει σε νέες στάσεις ζωής ως προς την αξιοποίηση των υλικών. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι νέα, ανακυκλωμένα υλικά μας παρέχουν καινούργιους τρόπους για να μειώσουμε τα απόβλητα και τη χρήση πρώτων υλών, ενώ παράλληλα συμβάλλουμε μετρήσιμα στο πρόβλημα της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης.###