SKY express και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών καλωσορίζουν το φετινό καλοκαίρι με μια ξεχωριστή εκδήλωση

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουνίου στο Arion Veranda του εμβληματικού Four Seasons Astir Palace Hotel Athens με οικοδεσπότες την SKY express και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Εκεί, οι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών γραφείων της χώρας, του ευρύτερου κλάδου του τουρισμού, αλλά και των media είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προοπτικές του φετινού καλοκαιριού απολαμβάνοντας μια μοναδική βραδιά.Κυρίαρχο στοιχείο αποτέλεσε η φρέσκια πρόταση της SKY express “In with the New” όπως αυτή παρουσιάστηκε πρόσφατα στη διαφημιστική της καμπάνια. Τόσο η αισθητική, όσο και το κεντρικό μήνυμα και η δυναμική της έδωσαν το έναυσμα για νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.Όπως τόνισε ο Chief Commercial Director της SKY express, κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς «Φέτος, προσθέτουμε ένα εκατομμύριο επιπλέον θέσεις με ένα προϊόν ποιοτικό και προσιτό σε όλους. Στην SKY express χτίζουμε το μέλλον των αερομεταφορών με σεβασμό στις αξίες μας, στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, είτε είναι επιβάτης, είτε συνεργάτης και πρωτίστως με αίσθημα ευθύνης στις τοπικές κοινωνίες που εξυπηρετούμε αδιάκοπα σε κάθε συνθήκη. Αυτό το μέλλον χαράξαμε. Με αυτό συνταχθήκαμε και πορευόμαστε».Αντίστοιχα, η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου δήλωσε «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μαζί με τη SKY express φιλοξενήσαμε σήμερα σε μια υπέροχη τοποθεσία τους επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για να… κηρύξουμε επισήμως την έναρξη της θερινής περιόδου. Η SKY express σηματοδοτεί ένα μοναδικό success story για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Με μερίδιο αγοράς μόλις το 2,5% το 2019, σήμερα κατέχει σχεδόν το 13% της αγοράς μας, χάρη σε ένα εξαιρετικό και σύγχρονο αεροπορικό προϊόν, σωστή στρατηγική και μια ομάδα ανθρώπων που καθημερινά σχεδιάζουν με ενθουσιασμό, φροντίδα και επαγγελματισμό τα επόμενα βήματα της εταιρείας.Και αυτό το καλοκαίρι προχωρούμε μαζί με τον αεροπορικό συνεργάτη μας και βέβαια είμαστε στο πλευρό του καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται πάντα με την ίδια επιτυχία από την αγορά της Αθήνας».