Εντυπωσιακή η απήχηση του πρώτου TEDxMetropolitanCollege

Έχοντας διαχρονικά στο επίκεντρο την προώθηση ιδεών και γνώσεων που συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο του συνέδριο TEDx, με θέμα “Mellon: shaping the Future”.

Ειδικότερα, το TEDxMetropolitanCollege έλαβε χώρα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Γ), σε έναν ξεχωριστό χώρο που εκμηδένιζε την απόσταση ανάμεσα στο κοινό και τους ομιλητές, ευνοώντας την αλληλεπίδραση και την άμεση επικοινωνία.

Επτά κορυφαίοι ομιλητές και σημαντικοί επαγγελματίες ανέβηκαν στο κόκκινο χαλί, καταφέρνοντας να εμπνεύσουν τους συμμετέχοντες με τις πρωτότυπες, γεμάτες παλμό και ζωντάνια ομιλίες τους. Διαφορετικοί μεταξύ τους, με τον έναν να αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον, ανέλυσαν πτυχές της επαγγελματικής τους πορείας και μοιράστηκαν τις προσωπικές του ιστορίες επιτυχίας, δύναμης και αλλαγής, συνθέτοντας το ψηφιδωτό του μέλλοντος.



Μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το μέλλον; Υπάρχει τρόπος να εκπαιδευτούμε στην προσαρμοστικότητά μας στις αλλαγές; Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την επιθυμία μας να διαμορφώνουμε το μέλλον μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις μας συμβαδίζοντας, παράλληλα, με τη μόνη βεβαιότητα στη ζωή που είναι η αλλαγή; Αυτά ακριβώς τα ερωτήματα προσπάθησαν να απαντήσουν οι ομιλητές του TEDxMetropolitanCollege, συμφωνώντας στο τέλος στο εξής: πως το μέλλον μπορούμε να το δημιουργήσουμε μόνοι μας, αρκεί να πιστέψουμε στις δυνάμεις και τις δυνατότητές μας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δρ. Iάνης Ματσούκας, TEDx Curator and Licensee, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο θεσμό, και ακολούθησε η παρουσιάστρια της εκδήλωσης Εύη Καλλίνη, η οποία εισήγαγε τους συμμετέχοντες στο θέμα του συνεδρίου και κάλεσε στη σκηνή τον πρώτο ομιλητή. Ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, Futurist, αναφέρθηκε στο πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για το αβέβαιο μέλλον. Ύστερα, τη σκυτάλη πήραν η Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων της Prisma Electronics, Δήμητρα - Μαρίνα Γιορδαμλή, η οποία πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “From the depths of the Earth, all the way to the Sun”, και η Συν-ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος της AgroApps, Δρ. Μάχη Συμεωνίδου, με ομιλία με θέμα “Book your weather”. Στη συνέχεια, η κα. Βίβιαν Παράσχου, Founder της INOMO, μοιράστηκε με το κοινό τις γνώσεις και την εμπειρία της για το πώς το design και η τεχνολογία δημιουργούν το μέλλον.



Έπειτα, η Δρ. Φιόρη – Αναστασία Μεταλληνού, Αστροφυσικός - Επικοινωνία Επιστήμης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μίλησε για το πώς παρατηρώντας το παρελθόν, ζούμε το μέλλον. Ο κ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, Επικεφαλής, Έδρα UNESCO on Futures Research/ΙΤΕ - Επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος, Ειδική Γραμματεία Προοπτικής Διερεύνησης (Strategic Foresight), Προεδρία Κυβέρνησης, προειδοποίησε για τις «συνεχείς στροφές» του μέλλοντος, πραγματοποιώντας ομιλία που συνδύαζε μουσική και παιχνίδι. Τελευταία στο κόκκινο χαλί ανέβηκε η κα. Μαλού Λαρσινού, Health & Wellness Lifestyle Entrepreneur, η οποία αποκάλυψε «το μυστικό της αυτοπαρακίνησης», ξεσηκώνοντας το κοινό με τις συμβουλές και την ενέργειά της.





Το φουτουριστικό συνέδριο TEDx ολοκληρώθηκε με ένα υπέροχο cocktail party, με την ευγενική χορηγική υποστήριξη του Premium Gin Bombay Sapphire, των επίπλων της Inart και του DJ Κωστή Ζαρταλούδη.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, ενώ η διοργάνωση έλαβε πολλά θετικά σχόλια τόσο από τους ομιλητές όσο και από τους συμμετέχοντες. Σημειώνεται πως μοιράστηκε σε όλους τσάντα με αναμνηστικά δώρα, ενώ κομβικό ρόλο στην επιτυχία του συνεδρίου διαδραμάτισαν οι εθελοντές φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σκοπεύει να οργανώσει κι άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην διερεύνηση του μέλλοντος, προκειμένου να συνεχίσει να οδηγεί τις εξελίξεις στην εκπαίδευση, προσφέροντας σπουδές υψηλού επιπέδου στους φοιτητές του.

Λίγα λόγια για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα είναι το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα και αποτελεί σταθερά την πρώτη επιλογή στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαθέτει 10 Ακαδημαϊκές Σχολές, 8 υπερσύγχρονα campuses [σε Αθήνα, Μαρούσι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Λάρισα και Πάτρα], 30 πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς και οργανισμούς και προσφέρει περισσότερα από 70 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά, σε συνεργασία με 7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων και οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επιπλέον, πρόκειται για το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα, που είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων Compostela Group of Universities. Η ιδιότητα μέλους στο εν λόγω δίκτυο προσφέρει διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και δικτύωση με κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Κλείσιμο