Συνεργασία My market και Fabric Republic για την ανακύκλωση ρούχων

Η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας αποτελούν σημαντικούς στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σύμφωνα με έρευνες ο μέσος Ευρωπαίος πετάει 15 κιλά ρούχα τον χρόνο, ενώ το 85% των ρούχων καταλήγουν σε χωματερές. Τα My market, πιστά στη δέσμευσή τους για την προστασία του περιβάλλοντος, υιοθετούν πρωτοβουλίες και δράσεις για την επιστροφή αξίας στην κοινωνία.Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η συνεργασία με το Fabric Republic, την καινοτόμα πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ για την ανακύκλωση ρούχων και υφασμάτων μέσα από τα My market, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μία αξιόπιστη λύση στη διαχείριση ρούχων που πλέον δεν είναι χρήσιμα στους κατόχους τους, δίνοντας τους μία δεύτερη ζωή.Η δράση ξεκίνησε πιλοτικά με την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων κάδων σεΤα ρούχα και τα υφάσματα που συγκεντρώνονται έχουν τρεις δρόμους αξιοποίησης:1. Re-use με δωρεά σε ιδρύματα,2. Up-cycle με μεταποίηση σε άλλα υλικά (π.χ. μπρελόκ, κοκαλάκια για μαλλιά κ.α.),3. Re-cycle για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.Κάδοι συλλογής ρούχων υπάρχουν στα My market Άνοιξης, Λυκόβρυσης, Μαραθώνα, Μενιδίου (Αγ. Διονύσιος), Αγία Παρασκευής, Αγία Σοφίας, Κερατέας, Σπάτων, Δάσος Χαϊδαρίου και στη Νέα Σμύρνη (Βενιζέλου). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το