Eurolife FFH: αξία έχει να επενδύουμε στην εκπαίδευση των συνεργατών μας

Στρατηγική Σκέψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)

Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων

Σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ηανακοινώνει την έναρξη τουΤο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το, με εισηγητές τους, αναγνωρισμένου κύρους, καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για μια επιτυχημένη πρωτοβουλία της Eurolife FFH, η οποία έχει λάβει σημαντική αναγνώριση από όσους έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα και αποδεικνύει την αξία που δίνει η εταιρεία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των συνεργατών της.Το Advanced Program in Management for Insurance Executives καλύπτει τα εξής γνωστικά πεδία:Οι εκπαιδεύσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος, χωρίζονται σε ενότητες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε δια ζώσης συναντήσεις μέσα σε ένα διήμερο του κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί). Η πρώτη ενότητα θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.Στο τέλος της κάθε ενότητας του προγράμματος και πριν την έναρξη της επόμενης, οι συμμετέχοντες θα καλούνται να συμπληρώσουν, εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά, ένα test γνώσεων πολλαπλών απαντήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης και αξιολόγησης του Advanced Program in Management for Insurance Executives. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος και θα επιτύχουν στα tests γνώσεων θα λάβουν, σε ειδική Τελετή Αποφοίτησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς,των γνώσεών τους, σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρακολούθησαν.Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των συνεργατών της και με τοτους προσφέρει ένα σημαντικό επιπλέον εφόδιο που θα τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την επίτευξη των υψηλών παραγωγικών και ποιοτικών τους στόχων.