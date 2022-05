Spetsathlon 2022: Η γιορτή του αθλητικού τουρισμού επέστρεψε γεμάτη αδρεναλίνη

Η γραμμή της εκκίνησης

Γιάννης Δρυμωνάκος

Η ομάδα της HERBALIFE NUTRITION

Σοφία Ζαχαράκη, Μαρίνα Κουταρέλλη, Κωνσταντίνος Χαλιορής

Ο ενθουσιασμός για τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητικού τουρισμού αντικατοπτρίστηκε στο ρεκόρ συμμετοχών που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, επιβεβαιώνοντας το μότο της διοργάνωσης, ότι νίκη είναι η συμμετοχή #2winis2participate. Ανάμεσά τους, πλήθος σπουδαίων πρωταθλητών, που σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις, αλλά και πολυάριθμα happenings που έδωσαν μια ξεχωριστή πνοή στην εκδήλωση.Η δράση, η συγκίνηση και η διασκέδαση ήταν η συνταγή ενός μοναδικού τριήμερου που απόλαυσαν πλήθος από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές και που μόνο μία διοργάνωση σαν το Spetsathlon μπορεί να προσφέρει.H Technogym ανέλαβε το απόγευμα της Παρασκευής το Stretching Session, που στόχο είχε την προθέρμανση του κοινού για το επερχόμενο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.Την αγωνιστική αυλαία άνοιξε το πρωί του Σαββάτου ο ποδηλατικός αγώνας 25Κ, όπου η εμβληματική πλατεία Ποσειδωνίου γέμισε δίκυκλα και λάτρεις του αθλήματος με την εκκίνηση να δίνει ο σπουδαίος Παραολυμπιονίκης, Νίκος Παπαγγελής. Την πρώτη θέση απέσπασε ο σπετσιώτης ποδηλάτης, Γιώργος Χριστόπουλος.Στη συνέχεια, η δράση μεταφέρθηκε στην παραλία του Αγίου Μάμμα με τους κολυμβητικούς αγώνες 1 και 3 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε από την Biotherm, που φρόντισε για την αντιηλιακή προστασία όλων των αθλητών. Σπουδαίοι αθλητές που συμμετείχαν στους αγώνες καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό, ανάμεσά τους ο Γιάννης Δρυμωνάκος (Garmin Greece), ο Δημήτρης Κουλούρης (Arla Protein), η Ένη Αργυρού (Under Armour) και ο Χρήστος Μποφίλιος (Herbalife Nutrition), αλλά και πλήθος κολυμβητών που δοκίμασαν τις αντοχές τους στα υπέροχα νερά των Σπετσών.Στον αγώνα του 1χλμ χρυσά μετάλλια κέρδισαν ο Χρήστος Μποφίλιος από την ομάδα της Herbalife Nutrition και ο Γιάννης Δρυμωνάκος με την Team Garmin Greece. Αντίστοιχα στα 3χλμ κολύμπησε και τερμάτισε πρώτος ο Δημήτρης Γκοτζιάς από τη Melissa Team.Το αγωνιστικό κομμάτι της ημέρας, έκλεισε με τον αγώνα τρεξίματος 5 χιλιομέτρων, όπου την εκκίνηση έδωσε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γεώργιος Μαυρωτάς και ο Γενικός Συντονιστής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Ο Γιώργος Σταμούλης (Arla Protein) έκοψε πρώτος το νήμα και έκανε ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 14΄44. Στις γυναίκες η 12χρονη Χριστίνα Παντοστή από την ομάδα της HELMEPA τερμάτισε πρώτη και κατέπληξε το κοινό.Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν sold out αποδεικνύοντας την άνθηση του αθλητικού τουρισμού με ρεκόρ συμμετοχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με πάνω από 50 συμμετοχές η ομάδα της bwin, του Μέγα χορηγού της διοργάνωσης, ήταν η μεγαλύτερη εταιρική ομάδα των αγώνων. Στον αγώνα συμμετείχαν και πολλές οικογένειες όπως η Ολυμπιονίκης Κλελια Πανταζή (Team Μπάρμπα Στάθης) με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους που τερμάτισαν με τα δύο καρότσια.Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τις απονομές των αγώνων στην πλατεία Ποσειδωνίου και την απονομή ακολούθησε το αγαπημένο Melissa Pasta Night, όπου οι αθλητές γέμισαν ενέργεια για τους αγώνες τριάθλου που ακολούθησαν την επόμενη ημέρα.Την Κυριακή η εκκίνηση δόθηκε για ακόμη μία φορά από τον Γ.Γ. Αθλητισμού, Γεώργιο Μαυρωτά για τους αγώνες του Spetses Triathlon Sprint και του Spetses Triathlon Endurance, με συμμετοχές πολλών αθλητών, πρωταθλητών, αλλά και πλήθος first timers που έζησαν μια μοναδική εμπειρία.Πρώτος τερμάτισε στην Sprint διαδρομή ο Νίκος Κεραμίδας και στην Endurance ο καταπληκτικός Παναγιώτης Μπιτάδος της Garmin Greece, και στην τρίτη θέση βραβεύτηκε ο παραθλητής Γεράσιμος Λιγνός (Arla Protein) μαζί με το συνοδό του, Γρηγόρη Σουβατζόγλου, με τον πρώτο να έχει ως βασικό του στόχο την πρόκριση στους Παραολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι. Αντίστοιχα στις γυναίκες διακρίθηκαν η Νάντια Συντζανάκη (Melissa Team) και η Λιάνα Χασιώτη.Δυνατές συγκινήσεις πρόσφεραν και οι εταιρικές ομάδες που συμμετείχαν στην σκυταλοδρομία.Στην πρώτη θέση του Spetses Endurance Triathlon Relay βρέθηκε η ομάδα του Arla Protein, με τους Δημήτρη Κουλούρη, Νίκο Παπαγγελή και Γιώργο Σταμούλη, που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και ταυτόχρονα συμμετείχαν πολλές εταιρικές ομάδες όπως η Deloitte με τον Δημήτρη Κουτσόπουλο, Βασίλη Ζαφειρόπουλο και Μιχάλη Σενετάκη.Νικήτρια ομάδα του Spetses Sprint Triathlon Relay ήταν αυτή της Garmin Greece, με τους Γιάννη Δρυμωνάκο, Πωλ Τζωρτζάκη και Νικολέτα Κυνατίδου. Η Melissa Team με τους Νίκο Κυριαζόπουλο, Γιώργο Πεταλά και Στέφανο Δουμπουλάκη είχε τρομερή επίδοση και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ από πολύ κοντά και η ομάδα της Herbalife Nutrition, με το Χρήστο Μποφίλιο, το Χρήστο Βολικάκη και την Αναστασία Μαρινάκου, κατέκτησε πανάξια την τρίτη θέση. Εξαιρετικές επιδόσεις είχαν τόσο η ομάδα της Under Armour όσο και της Biotherm, χαρίζοντας στον αγώνα ανεπανάληπτη μαχητικότητα.Όπως κάθε χρόνο η οργάνωση του Spetsathlon επιφύλασσε πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων και εκπλήξεων.Στο φετινό Spetsathlon έγινε και η παρουσίαση του πολυαναμενόμενου δρομικού παπουτσιού Hovr Machina 3 για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την ομάδα της Under Armour.Την αποθεραπεία των αθλητών επιμελήθηκε η Ιntermed με ομάδα φυσιοθεραπευτών χρησιμοποιώντας προϊόντα Ιntermed, ενώ τις διατάσεις ανέλαβε η ομάδα τoυ Arla Protein προσφέροντας τον κατάλληλο χώρο αλλά και την απαραίτητη καθοδήγηση από έμπειρους γυμναστές του Training Room.Οι αθλητές άλλα και όσοι παρακολούθησαν τους αγώνες ενημερώθηκαν από τη Novartis για το πρόγραμμα «BAware» και τις βλαβερές συνέπειες του ηλίου για το δέρμα.Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, 300 εθελοντές έδωσαν το παρών προσφέροντας την πολύτιμη βοήθειά τους για την ομαλή διεξαγωγή των αγωνισμάτων. Όλοι οι εθελοντές ήταν εξοπλισμένοι με ειδικά kits πρώτων βοηθειών που προσέφερε Το Φαρμακείο Μου για να αντιμετωπίσουν τυχόν μικροτραυματισμούς των αθλητών.Η Ιατρική κάλυψη της διοργάνωσης έγινε από την Βιοιατρική με την κινητή μονάδα αλλά και τον ειδικό χώρο στην πλατεία Ποσειδωνίου.Σημαντική ήταν και η συμβολή της Ναυαγοσωστικής ομάδας Lifeguards Hellas που φρόντισαν για την ασφάλεια των αθλητών.Η Τελετή των Απονομών των αγώνων τριάθλου έγινε στην Πλατεία Ποσειδωνίου μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, ενώ όλοι οι αθλητές ανανεώσαν το ραντεβού τους για του χρόνου, γιατί το Spetsathlon είναι μια διοργάνωση θεσμός και μια γιορτή που δεν μπορεί να χάσει κανένας!Μέγας Χορηγός του Spetsathlon ήταν η Entain plc με το brand bwin, που εξασφάλισε διαδραστικό photo finish για όλους τους συμμετέχοντες. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet και Ladbrokes.Χρυσός χορηγός της διοργάνωσης ήταν για ακόμη μια χρονιά η UNDER ARMOUR, το κορυφαίο brand αθλητικού εξοπλισμού και ρουχισμού επιδόσεων που ήταν εκεί με το #UATeam για να παρουσιάσει αποκλειστικά για πρώτη φορά το νέο της δρομικό παπούτσι Hovr Machina 3. Η κορυφαία αθλητική εταιρία οργάνωσε μοναδικά activations, πληθώρα εκπλήξεων και ένα φαντασμαγορικό περίπτερο στην πλατεία των Σπετσών!Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν:Το Arla PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής. Η DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φρόντισε ώστε να βρεθεί στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η Herbalife Nutrition, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στις κατηγορίες των υποκατάστατων γεύματος και των πρωτεϊνούχων συμπληρωμάτων διατροφής συνδυαστικά. Η Deloitte, που είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος ελεγκτικών, συμβουλευτικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου.To brand ζυμαρικών Melissa με την τελευταία καινοτόμα προσθήκη του, τη σειρά Ζυμαρικά με Λαχανικά, που είναι φτιαγμένα μόνο από σιμιγδάλι σκληρού σιταριού, πολτό φρέσκων λαχανικών και αποτελούν την ιδανική επιλογή για μια ισορροπημένη διατροφή. Beauty Partner ήταν η εταιρεία BIOTHERM, που φρόντισε για την αντιηλιακή προστασία των συμμετεχόντων, παρέχοντας μια σειρά από καινοτόμα -σε τεχνολογία και υφή- προϊόντα.Η GARMIN, με τα state of the art τεχνολογικά προϊόντα αθλητισμού, ήταν ο Timing Sponsor της διοργάνωσης. Η TECHNOGYM, το #1brand σε premium wellness equipment παγκοσμίως, στήριξε το Spetsathlon παρουσιάζοντας τον ειδικό εξοπλισμό για τριαθλητές σε ένα διαδραστικό booth, όπου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να τον δοκιμάσουν και να ανακαλύψουν τις μοναδικές δυνατότητες του.Η Novartis με το πρόγραμμα «BAware», την πρωτοποριακή καμπάνια για το μελάνωμα, με στόχο όχι μόνο την ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωσή του, αλλά και την εμψύχωση και ενημέρωση ασθενών και φροντιστών.Η INTERMED, βιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, στήριξε τον αγώνα με τα κορυφαία αντισηπτικά της Reval hand gel. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, φρόντισε για τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Το Φαρμακείο ΜΟΥ, εξόπλισε τους εθελοντές με τα KIT πρώτης ανάγκης. Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με τα αγαπημένα προϊόντα της ελληνικής οικογένειας που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νοστιμιά και τη θρεπτικότητά τους, ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ, το αγαπημένο σνακ υψηλής διατροφικής αξίας που χαρίζει δύναμη και ενέργεια σε όλους και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της και Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο GU Energy με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.Το Spetsathlon στήριξε το αθλητικό ισοτονικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως POWERADE και η Coca Cola η εταιρία ηγέτης στον κλάδο των αναψυκτικών.O Όμιλος ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ, έδωσε και φέτος το παρών, προσφέροντας σημαντική ιατρική υποστήριξη, με την υπερσύγχρονη και άρτια εξοπλισμένη κινητή μονάδα, την αποστολή εξειδικευμένης ομάδας ιατρών και νοσηλευτών και το πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο.Υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν οι κινηματογράφοι Village Cinemas.Η Hellenic Seaways ήταν ο Transportation Partner της διοργάνωσης προσφέροντας έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες που ταξίδεψαν ακτοπλοϊκώς στο νησί.