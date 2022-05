EON TV, η πιο επιτυχημένη πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης στην Νοτιανατολική Ευρώπη έρχεται και στη Wind

Κλείσιμο





Η Wind Ελλάς, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στη συνδρομητική τηλεόραση με το λανσάρισμα της ΕΟΝ TV, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να απολαύσουν, σε οποιαδήποτε συσκευή, το πλούσιο και αποκλειστικό περιεχόμενό της.Οι συνδρομητές της Wind θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν, πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις στον κόσμο. Ειδικότερα, οι λάτρεις των σπορ, θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο και σε υψηλή ανάλυση παγκόσμιες κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, όπως η Αγγλική Premier League - μια από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις παγκοσμίως, με 380 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων και μερικών πολυαναμενόμενων αγώνων ντέρμπι, η Ελληνική Superleague, η Ισπανική La Liga, η Bundesliga και η Ευρωλίγκα. Επιπλέον, μέσα από την επιλογή sports mode, οι συνδρομητές Wind, θα μπορούν να παρακολουθήσουν live αθλητικά αποτελέσματα, στατιστικά παιχτών, να ενημερωθούν πρώτοι για την κατάταξη πρωταθλημάτων κ.ά.Για τους σινεφίλ, η EON ΤV εξασφαλίζει περισσότερες από 350 αποκλειστικές πρεμιέρες ταινιών το χρόνο, μοναδικές σειρές, καθώς και lifestyle εκπομπές, show και ντοκιμαντέρ. Με τη δυνατότητα θέασης on demand περιεχομένου μέσα από τη βιβλιοθήκη VoD, οι συνδρομητές Wind θα μπορούν να απολαύσουν σε ετήσια βάση, 500 τίτλους ταινιών, πάνω από 350 πρεμιέρες σειρών, περισσότερα από 700 επεισόδια σειρών και 500 επεισόδια από τα κανάλια FOX και Fox Life. Παράλληλα, η ΕΟΝ TV εξασφαλίζει εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό περιεχόμενο για παιδιά, με περισσότερα από 1.300 επεισόδια το χρόνο και πάνω από 200 παιδικές ταινίες.Η EON TV προσφέρει στους συνδρομητές Wind πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και μια πληθώρα λειτουργιών που υπόσχονται να αναβαθμίσουν την εμπειρία θέασης: 7-day catch up TV για να μπορούν να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο οποτεδήποτε και αδιάκοπα, δημιουργία ξεχωριστών προφίλ για κάθε μέλος της οικογένειας, προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου με βάση τις προτιμήσεις τους, καθώς και δυνατότητα επιλογής kids’ mode, για τη δημιουργία προφίλ ειδικά διαμορφωμένου για παιδιά, με βάση την ηλικία.Η ΕΟΝ TV συνοδεύεται από ένα βραβευμένο τηλεχειριστήριο που διαθέτει δυνατότητα εύρεσης περιεχομένου μέσω φωνητικών εντολών, βελτιστοποίηση χρήσης, χάρη στο backlight που χρησιμοποιεί, ενώ το bluetooth που διαθέτει, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αλλάξουν κανάλια από απόσταση.Η EON TV παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής, ώστε οι συνδρομητές της να μπορούν να απολαύσουν το μοναδικό περιεχόμενο που προσφέρει σε διαφορετικές συσκευές. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται παράλληλη θέαση σε έως τρεις συσκευές: smart box, Smart TV και over the top συσκευή. Επιπλέον, παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στο Google Play, ενώ έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή YouΤube, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνδρομητές να απολαύσουν βίντεο στην τηλεόρασή τους. Διαθέτει λειτουργία cast, για ασύρματη μετάδοση της εικόνας από τη φορητή συσκευή προς την τηλεόραση με την προϋπόθεση ότι οι συσκευές είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.Η ΕΟΝ ΤV υποστηρίζει και την παράλληλη θέαση σε έως δυο τηλεοράσεις, χωρίς να χρειάζεται να έχετε δεύτερο κουτί. Είναι διαθέσιμη για κινητά μέσω app stores (App Store, Google Play, Huawei App gallery), ενώ οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο και μέσα από τον υπολογιστή τους. Τέλος, είναι διαθέσιμη και σε streaming συσκευές όπως η nVidia, Shield, Chromecast, AirPlay, που δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές να απολαύσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο στην τηλεόραση.Τόσο οι υπάρχοντες, όσο και οι νέοι συνδρομητές Wind μπορούν να αποκτήσουν την EON TV από ένα κατάστημα Wind, καλώντας στο 13800, είτε μέσω της ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος, συνδυάζοντας το με ένα από τα δύο προγράμματα Wind Fiber (50Mbps & 100Mbps) και Fiber to the Home (100Mbps & 200Mbps), αντίστοιχα.Η ΕΟΝ ΤV διατίθεται σε δύο πακέτα, διευκολύνοντάς τους συνδρομητές να επιλέξουν εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Tο βασικό πακέτο ΕΟΝ, που περιλαμβάνει 75 κανάλια, από τα οποία τα 49 είναι HD, και περισσότερους από 3.000 τίτλους ταινιών on demand και το πακέτο ΕΟΝ +, που περιλαμβάνει 82 κανάλια - μαζί με τα 7 κανάλια Nova Sports – από τα οποία τα 56 είναι HD και περισσότερους από 3.000 τίτλους ταινιών οn demand. Οι νέοι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν το σούπερ γρήγορο Fiber internet 100 και το πρόγραμμα ΕΟΝ/ΕΟΝ + στα 33€ και στα 43€ το μήνα αντίστοιχα, με τους 3 πρώτους μήνες δωρεάν, ενώ οι υπάρχοντες πελάτες μπορούν να αποκτήσουν το πρόγραμμα ΕΟΝ/ΕΟΝ+ στα 10€ και στα 23€ το μήνα, αντίστοιχα, με τους 3 πρώτους μήνες δωρεάν.