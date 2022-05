My market & ΚΕΔΕ εκπαιδεύουν τους αυριανούς ποδηλάτες μέσω του προγράμματος «Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη»

Από αριστερά προς δεξιά: Σπύρος Παπαγεωργίου – Διευθυντής Ανάπτυξης του Οργανισμού «Πόλεις για ποδήλατο», Δήμητρα Δασκαλάκη – Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Επικοινωνίας METRO AEBE, Δημήτρης Παπαστεργίου – Πρόεδρος ΚΕΔΕ & Δήμαρχος Τρικκαίων, Στράτος Παπαδημητρίου – Καθηγητής Συστημάτων & Μεταφορών Πανεπιστημίου Πειραιά

οι χρήστες του ποδηλάτου αυξάνονται σταθερά στην Ελλάδα

επενδύουν σε ποιοτικά ποδήλατα

είναι άνδρες κυρίως μέσης ηλικίας

για τις γυναίκες μέσης ηλικίας δεν είναι συνηθισμένο να ασχολούνται με το ποδήλατο

οι μικρές ηλικίες, εκεί δηλαδή που εστιάζει το πρόγραμμα, απουσιάζουν, γεγονός που φανερώνει την έλλειψη προώθησης και ενημέρωσης για τη χρήση του ποδηλάτου στους νέους

παρατηρείται σημαντικό ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες σε θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα

Η δράση Εταιρικής Υπευθυνότηταςαπό τα My market, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μετά τον επιτυχημένο πρώτο χρόνο υλοποίησης της, επεκτείνει για 2η συνεχή χρονιά την ενημέρωση σε χιλιάδες μαθητές σχολείων πανελλαδικά.Με στόχο την εκπαίδευση μαθητών και την ενημέρωση καθηγητών και γονέων για τα οφέλη χρήσης ποδηλάτου, αλλά και ως πιστοποιημένη επιχείρηση «Φιλική προς το Ποδήλατο», φέτος, τα My market, στοχεύουν να επισκεφθούν 30 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, ενημερώνοντας περισσότερους από 5.000 μαθητές, στο 2ο κύκλο του προγράμματος, ο οποίος θα ξεκινήσει μέσα στο Μάϊο.Όλα αυτά παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΕΔΕ, με αφορμή την έναρξη του 2ου κύκλου του προγράμματοςΠαράλληλα, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της έρευνας «το προφίλ του Έλληνα χρήστη ποδηλάτου», αναφορικά με τις συνήθειες και τους προβληματισμούς του, από την οποία εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα.Το πρόγραμμα, κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του, το 2021, υπολογίζεται ότι επικοινωνήθηκε άμεσα και έμμεσα σε περισσότερους από 300.000 πολίτες, ενώ ταξίδεψε σε 19 πόλεις, προωθώντας τις σύγχρονες τάσεις για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τη προτροπή χρήσης του ποδηλάτου για κοντινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, καθώς και για άθληση ή ψυχαγωγία.Στόχος της πρωτοβουλίας κατά τη 2η φάση, το 2022, είναι να εκπαιδευτούν οι μελλοντικοί ποδηλάτες της χώρας, προσεγγίζοντας περισσότερους από 5.000 μαθητές 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού, καθώς και καθηγητές, γονείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσω της εξειδικευμένης ομάδας του οργανισμού «Πόλεις για Ποδήλατα», που είναι ο επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος, η δράση στοχεύει στην αύξηση του ενδιαφέροντος για το ποδήλατο στις νεαρές ηλικίες.Παράλληλα δίνονται λύσεις σε απλές, καθημερινές απορίες για τη σωστή επιλογή ποδηλάτου, δίνεται προτεραιότητα στην ασφαλή χρήση του μέσα στις πόλεις, αλλά και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών όλων των ηλικιών προς το ποδήλατο, ως το πιο φιλικό μέσο μετακίνησης, που θα ομορφύνει τις πόλεις, δίνοντας άλλον, καθαρό αέρα, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής μας., κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δήλωσε: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και τα My market συνεργάζονται στενά αξιοποιώντας το πλεόνασμα κοινωνικής προσφοράς κι αλληλεγγύης του Ομίλου, προς όφελος των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών. Ως ΚΕΔΕ θέσαμε υπό την αιγίδα μας την πρωτοβουλία «Πόλη με Ποδήλατα - Όμορφη Πόλη», γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζει μία νέα φιλοσοφία για την Αυτοδιοίκηση, με έμφαση στην υιοθέτηση ενός νέου, πιο ανθρώπινου μοντέλου ζωής στα αστικά κέντρα των πόλεών μας.Πάνω σε ένα ποδήλατο ανακαλύπτουμε ξανά την αξία του να ζεις σε πόλεις με πράσινο, με ασφαλείς ποδηλατόδρομους, με προσβάσιμους πεζοδρόμους, με περισσότερους ελεύθερους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, που όλοι θα μπορούν να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους και να αθληθούν χωρίς περιορισμούς. Η δική μας φιλοσοφία, που σήμερα γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη λόγω της ενεργειακής κρίσης, θέλει το ποδήλατο στην πόλη ως μέσο μετακίνησης και όχι μόνο ως μέσο αναψυχής.Αγκαλιάζουμε το πρόγραμμα «Πόλη με Ποδήλατα- Όμορφη Πόλη», ενώνουμε δυνάμεις κι επενδύουμε στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών για ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, γιατί και το ζήτημα της ασφάλειας έχει μεγάλη σημασία. Με τη συνεργασία όλων μας, με τους Δήμους δυναμικά μπροστά, χάρη σε αυτής της μορφής τις δράσεις, μπορούμε να οραματιζόμαστε μια καλύτερη ζωή για όλους. Σε καλύτερες μέρες για να ξαναδούμε τις πόλεις μας όπως τις θέλουμε και όπως τις ονειρευόμαστε. Ανθρώπινες πόλεις, πόλεις με ποιότητα ζωής»., ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η συνεργασία μας με την ΚΕΔΕ ενδυναμώνεται και συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά μέσω του 2ου κύκλου του προγράμματος «Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη». Το ποδήλατο είναι το πιο φιλικό μέσο μετακίνησης για κοντινές αποστάσεις μέσα στην πόλη, και με αυτή την ενέργεια, ενθαρρύνουμε τη χρήση του, επενδύοντας ουσιαστικά στα παιδιά, στη νέα γενιά, τους ποδηλάτες του αύριο. Άλλωστε ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι τα παιδιά μετά το δημοτικό αφήνουν το ποδήλατο, για να το φέρουν ξανά στη ζωή τους, αρκετά χρόνια μετά. Ως η πρώτη πιστοποιημένη εταιρεία φιλική προς το ποδήλατο, οραματιζόμαστε Όμορφες Πόλεις, Πόλεις με περισσότερα ποδήλατα!».Η ενέργεια υλοποιείται με τη συνεργασία του οργανισμού «Πόλεις για Ποδήλατο», και τη συνεργασία και τεχνογνωσία της European Cyclists Federation.Συμπεράσματα έρευνας: Το προφίλ του Έλληνα χρήστη ποδηλάτουΗ επεξεργασία της έρευνας υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οικονομικής των Μεταφορών του Πανεπιστημίου Πειραιά, με την επίβλεψη του Καθηγητή, Στράτου Παπαδημητρίου.Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.100 πολίτες, έδειξαν ότι: