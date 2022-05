Τα νούμερα για οικονομία στο ρεύμα από φωτοβολταϊκά «οδηγούν» τα νοικοκυριά στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α χωρίς να προϋποθέτει τη χρονοβόρα ταλαιπωρία της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην ταράτσα μίας κατοικίας, όπως οι δύο παραπάνω παραδοσιακές λύσεις της αγοράς, παρέχει ακόμη μεγαλύτερη οικονομία στο λογαριασμό ρεύματος σε μία οικογένεια που θα το επιλέξει, οπότε και ταχύτερη απόσβεση του ποσού με το οποίο θα αποφασίσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΕΝ.Α. Και φυσικά το όφελος του καταναλωτή με ΗΡΩΝ ΕΝ.Α είναι μεγάλο έναντι εκείνου του καταναλωτή που δεν θα συνδυάσει το πρόγραμμα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της παροχής του με κάποια λύση φωτοβολταϊκού.Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι αναμφίβολα η συμφερότερη επιλογή για τους οικιακούς καταναλωτές που θέλουν να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος των σπιτιών τους και από την επεξεργασία συγκεκριμένων αριθμητικών παραδειγμάτων, προκύπτει πως το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α υπερέχει.Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. Ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 400 kWh ή αλλιώς 4.800 kWh το έτος (δηλαδή, λίγο παραπάνω από το μέσο όρο) και έχοντας το δημοφιλές οικιακό πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας UP 4 ALL της εταιρείας ΗΡΩΝ, πληρώνει συνολικά για ρεύμα το μήνα €113,7, λαμβάνοντας €48 κρατική επιδότηση (μέση μηνιαία επιδότηση Τ.Ε.Μ. α’ τετραμήνου 2022). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι χρεώσεις προμήθειας ρεύματος και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Δεν έχουν υπολογιστεί οι δημοτικοί φόροι / τέλη, τα τέλη ακίνητης περιουσίας, το τέλος για την ΕΡΤ, τα οποία εξαρτώνται από την κατοικία του καταναλωτή (με εξαίρεση την ΕΡΤ που έχει ενιαία χρέωση) και όχι από την κατανάλωση ρεύματος.Με φωτοβολταϊκα - Net Metering (ενεργειακός συμψηφισμός)Αν η ίδια οικογένεια με τη μηνιαία κατανάλωση των 400 kWh και το πρόγραμμα UP 4 ALL επιλέξει τη λύση του Net Metering, τότε θα πρέπει να δαπανήσει €5.500 ευρώ (με ΦΠΑ) για τη μελέτη & εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ισχύος 3 kW. Με το σύστημα αυτό στην ταράτσα, θα παράγει ετησίως 1.450 kWh ανά 1 kW εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκού, δηλαδή 4.350 kWh το χρόνο ή 363 kWh το μήνα. Με το Net Metering, ως γνωστόν συμψηφίζεται η ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό της κατοικίας με εκείνη που καταναλώνει, από την οποία μάλιστα το περίπου 1/3 παράγεται & καταναλώνεται την ίδια στιγμή (βαθμός αυτάρκειας ~ 32%). Αυτό σημαίνει, πως από τις 363 kWh / μήνα που θα παραχθούν, θα καταναλωθούν άμεσα χωρίς τη χρήση του ηλεκτρικού δικτύου διανομής οι 116 kWh, ενώ οι υπόλοιπες 247 kWh το μήνα δίνονται (εκχέονται) στο δίκτυο. Οι οικιακοί καταναλωτές του παραδείγματος λαμβάνοντας και την κρατική επιδότηση θα πληρώσουν (χρεώσεις προμήθειας & ρυθμιζόμενες χρεώσεις, χωρίς τα δημοτικά τέλη / φόρους, τέλη ακίνητης περιουσίας και χρέωση ΕΡΤ) το ποσό των €26,4 / μήνα. Άρα το όφελος συγκριτικά με το νοικοκυριό που δεν έχει βάλει φωτοβολταϊκό στη στέγη είναι της τάξης των €87,3 / μήνα. Η απόσβεση του κεφαλαίου των €5.500 στις παρούσες συνθήκες της αγοράς θα γίνει σε διάστημα 5,3 έτη.Με το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»Ας δούμε, όμως, και το παράδειγμα όπου το προαναφερόμενο νοικοκυριό με τα ίδια χαρακτηριστικά μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και το ίδιο πρόγραμμα (UP 4 ALL) επιλέξει να συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη». Με αυτό θα πουλάει το ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό της ταράτσας του σε σταθερή τιμή €0,087 / kWh. Όπως και στο Net Metering, θα πρέπει να δαπανήσει €5.500 ευρώ για να εγκαταστήσει ηλιακά πάνελ ισχύος 3 kW. Τότε ο μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος, έχοντας συνυπολογίσει και την κρατική επιδότηση, θα είναι στα €80,1. Στο ποσό αυτό έχουν συνυπολογιστεί οι χρεώσεις προμήθειας ρεύματος και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όχι όμως οι χρεώσεις που αφορούν δημοτικά τέλη / φόρους, τέλη ακίνητης περιουσίας, ΕΡΤ κλπ. Άρα το όφελος έναντι του καταναλωτή που έχει «σκέτο» πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα €33,6 / μήνα. Σε ό,τι αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου των €5.500, ο χρόνος της υπερδιπλασιάζεται έναντι του Net Metering και ανέρχεται στα 13,6 χρόνια. Οπότε, όπως προκύπτει στις παρούσες συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το Net Metering είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή έναντι του «Φωτοβολταϊκών στη Στέγη».Η λύση του ΗΡΩΝ ΕΝ.ΑΤο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α όπως προκύπτει από την επεξεργασία του παραδείγματος που ακολουθεί, υπερέχει έναντι των άλλων δύο «πράσινων» επιλογών.Χωρίς να απαιτείται ο μπελάς της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού στην ταράτσα, το νοικοκυριό που καταναλώνει 400 kWh το μήνα και έχει επιλέξει επίσης το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας UP 4 ALL, πετυχαίνει στις φετινές συνθήκες αγοράς (κόστος χονδρικής Τ.Ε.Α. στα €0,242 / kWh), μια αξιοζήλευτη «απόδοση» επί του ποσού συμμετοχής της τάξης του 35%.Πιο συγκεκριμένα, αν επιλέξει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με το ποσό των €5.500, όσο δηλαδή θα δαπανούσε για να βάλει πανελ στη στέγη είτε με το Net Metering ή με το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό στη Στέγη», όχι μόνο δεν θα πλήρωνε για ρεύμα στο τέλος του μήνα, αλλά θα είχε και μηνιαία επιστροφή (πιστωτικό) €47,9! Και σε αυτήν την περίπτωση, έχει συνυπολογιστεί τόσο η κρατική επιδότηση Τ.Ε.Μ, όσο και οι χρεώσεις προμήθειας και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Δεν συμπεριλαμβάνονται, όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις, τα δημοτικά τέλη / φόροι, το τέλος ακίνητης περιουσίας κι η χρέωση για την ΕΡΤ..Όσον αφορά την απόσβεση του ποσού συμμετοχής των €5.500 ευρώ κι εδώ το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α κάνει τη διαφορά: αυτή, με τις φετινές συνθήκες της αγοράς για το κόστος ενέργειας όπου η ετήσια «απόδοση» του ΗΡΩΝ ΕΝ.Α εκτιμάται στο 35%, επιτυγχάνεται σε 2,8 χρόνια! Δηλαδή σχεδόν στα μισά χρόνια σε σχέση με το Net Metering και στο 1/4 έναντι του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».Με το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α ο καταναλωτής βγαίνει ωφελημένος έναντι των άλλων δύο «πράσινων» επιλογών, καθώς έχει τη δυνατότητα να επιτύχει ισοδύναμο οικονομικό όφελος, αλλά με πολύ χαμηλότερο κεφάλαιο. Έτσι, αν ο οικιακός καταναλωτής του ίδιου παραδείγματος επιθυμεί να πετύχει την ίδια ακριβώς απόδοση του Net Metering, μπορεί να το κάνει βάζοντας στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α ακόμη πιο λίγα χρήματα: αρκεί το ποσό των €2.971 αντί των €5.500, για να πληρώνει το μήνα €26,4 για χρεώσεις προμήθειας και ρυθμιζόμενες χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.Ενώ, ο χρόνος της απόσβεσης της συμμετοχής στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α παραμένει στα 2,8 χρόνια, στις παρούσες συνθήκες της αγοράς.Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται αριθμητικά η σύγκριση των προσφερομένων λύσεων και αναδεικνύεται η υπεροχή και το όφελος από το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α:Πώς λειτουργεί το ΗΡΩΝ ΕΝ.ΑΤο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α δίνει τη δυνατότητα στους οικιακούς καταναλωτές, στους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, να αποκτούν όφελος την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται για την καθημερινή τους δραστηριότητα μέσα από τα φωτοβολταϊκά του ΗΡΩΝΑ και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α είναι πρακτικά το καινοτόμο εργαλείο που προσφέρει ο ΗΡΩΝ για να μειώσει δραστικά το ύψος του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών στη διάρκεια της 20ετούς σύμβασης.Η μόνη προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι πελάτες να είναι και πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας του ΗΡΩΝΑ. Στη συνέχεια, εφόσον συμμετάσχουν στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α, γίνονται «παραγωγοί» ηλεκτρικού ρεύματος που χρειάζονται για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Ανάλογα με το ποσό συμμετοχής τους στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α, η αξία της παραγόμενης καθαρής ενέργειας τους επιστρέφεται με εκπτώσεις στο λογαριασμό κατανάλωσής τους.Εκείνοι που θα επιλέξουν το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α θα έχουν υψηλότερες εκπτώσεις όσο η διάρκεια της ηλιοφάνειας μεγαλώνει, αλλά και όσο οι τιμές χονδρεμπορικής αγοράς ανεβαίνουν, όπως συμβαίνει δηλαδή τον τελευταίο χρόνο. Παράλληλα μπορούν ναι επωφελούνται πλήρως και από τις ισχύουσες κρατικές επιδοτήσεις Τ.Ε.Μ, σε αντίθεση με το Net Metering που επωφελείται από τις επιδοτήσεις Τ.Ε.Μ μόνο της ποσότητας της ενέργειας που απαιτείται από το δίκτυο.Παρέχει ευελιξία στο ποσό της συμμετοχής (που μπορεί να «χτιστεί» σταδιακά στην πρώτη 3ετία): π.χ. o καταναλωτής μπορεί να επιλέξει να ξεκινήσει με ένα ενδεικτικό ποσό συμμετοχής €500 και αφού βεβαιωθεί για το όφελος του, που θα το βλέπει ως έκπτωση κάθε μήνα στο λογαριασμό του, μπορεί να προχωρήσει και σε συμπληρωματικές καταβολές, ανάλογα με τον οικονομικό προγραμματισμό αλλά και με τους στόχους του, αυξάνοντας το συνολικό ποσό συμμετοχής του. Το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α δίνει επίσης ελευθερία ως προς το χρόνο αποχώρησης από το πρόγραμμα χωρίς ποινή ενώ επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής, αφαιρουμένων των εκπτώσεων που έχουν ήδη αποδοθεί.Με το ΗΡΩΝ ΕΝ.Α μπορούν όλοι, ακόμη και εκείνοι που ενοικιάζουν ένα διαμέρισμα καθώς και όσοι έχουν ιδιόκτητη κατοικία αλλά δεν διαθέτουν δική τους ταράτσα να έχουν όφελος από την «πράσινη» ενέργεια που «παράγεται» μέσω του προγράμματος. Και μάλιστα άμεσα, χωρίς εγκατάσταση και χωρίς άγχος αποκατάστασης οποιασδήποτε μελλοντικής βλάβης. Έτσι, όσοι συμμετέχουν στο ΗΡΩΝ ΕΝ.Α αποκτούν τη δυνατότητα να το έχουν μαζί τους ακόμη κι αν μετακομίσουν. Μπορούν επίσης και να το μεταβιβάσουν όποτε θελήσουν σε κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή γενικότερα σε οποιοδήποτε καταναλωτή που έχει και αυτός ένα εμπορικά διαθέσιμο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας ΗΡΩΝ.