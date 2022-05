Spetsathlon 2022: Η μεγαλύτερη γιορτή αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα!

Κλείσιμο





Το μεγάλο γεγονός του αθλητισμού, που σηματοδοτεί και την έναρξη της τουριστικής σεζόν το νησιού, με μότο το #2winis2participate θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο, 13 με 15 Μαΐου 2022, στο γραφικό νησί του Αργοσαρωνικού και θα λάβουν μέρος πάρα πολλοί λάτρεις της κολύμβησης, της ποδηλασίας και του τρεξίματος. Η διοργάνωση έχει πλήθος αγωνιστικών επιλογών σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο. Ειδικότερα, το Σάββατο 14 Μαΐου θα λάβουν χώρα οι κολυμβητικοί αγώνες 1χλμ. & 3χλμ., ο χαρακτηριστικός αγώνας δρόμου 5χλμ. και ο αγαπημένος ποδηλατικός αγώνας 25χλμ. περιμετρικά του νησιού. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 15 Μαΐου με τη διεξαγωγή των χαρακτηριστικών τριάθλων Sprint & Endurance. Φέτος για πρώτη φορά θα δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να χαράξουν δωρεάν το μετάλλιό τους με τα αρχικά τους και το χρόνο επίδοσής τους.Μεγάλη τιμή για τη διοργάνωση αποτελεί η συμμετοχή πλήθους πρωταθλητών σε διάφορα αγωνίσματα του Spetsathlon 2022. Ενδεικτικά, θα αγωνιστούν, ο Πρωταθλητής κολύμβησης, Δημήτρης Κουλούρης με την ομάδα του Arla PROTEIN, ο Πρωταθλητής κολύμβησης, Γιάννης Δρυμωνάκος, με την ομάδα της GARMIN και η Πρωταθλήτρια στίβου, Αναστασία Μαρινάκου με την ομάδα της HERBALIFE NUTRITION. Ειδική μνεία αξίζει και για τη συμμετοχή του δρομέα μεγάλων αποστάσεων Μάριου Γιαννακού, με την ομάδα της Deloitte, που συγκίνησε το πανελλήνιο κατακτώντας την κορυφή του Ολύμπου κουβαλώντας στην πλάτη του την τότε φοιτήτρια Ελευθερία Τόσιου, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.Παράλληλα με τις αθλητικές δραστηριότητες θα λάβουν χώρα πολυάριθμες κοινωνικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους φορείς του νησιού, αλλά και θα επιστρέψει το αγαπητό σε όλους Melissa Pasta Night, ενώ η αυλαία της διοργάνωσης θα ανοίξει με το πρώτο Stretching Session powered by Technogym, στην εμβληματική πλατεία Ποσειδωνίου!Αναπόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης θα αποτελέσουν και οι 360 εθελοντές Σπετσιώτες που θα δώσουν το δικό τους χρώμα στην εκδήλωση και με την συμβολή τους θα βοηθήσουν στην ομαλή διεξαγωγή της.Μέγας Χορηγός του Spetsathlon θα είναι η Entain plc με το brand bwin που έχει εξασφαλίσει διαδραστικό photo finish για όλους τους συμμετέχοντες. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet και Ladbrokes.Χρυσός χορηγός της διοργάνωσης θα είναι για ακόμη μια χρονιά η UNDER ARMOUR, το κορυφαίο brand αθλητικού εξοπλισμού και ρουχισμού επιδόσεων που θα είναι εκεί με το #UATeam για να παρουσιάσει αποκλειστικά για πρώτη φορά το νέο της δρομικό παπούτσι Hovr Machina 3. Η κορυφαία αθλητική εταιρία υπόσχεται μοναδικά activations, πληθώρα εκπλήξεων και ένα φαντασμαγορικό περίπτερο, που θα καταφθάσει στην πλατεία των Σπετσών!Το Spetsathlon διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Σπετσών, ενώ το παρών θα δώσει η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη που δήλωσε: «Αν και μετρά κάτι λιγότερο από 10 χρόνια στην ιστορία του, το Spetsathlon αποτελεί πλέον κορυφαία αθλητική διοργάνωση και παράγοντα που «μεθοδεύει» την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην χώρα μας. Μέσα από έναν αγώνα σύμβολο της σκληρής προσπάθειας, της αντοχής και της προσαρμοστικότητας σε απαιτήσεις υψηλές και διαφορετικές μεταξύ τους, στο μικρό και πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, οι αξίες και αρετές του αθλητισμού, τόσο ως δραστηριότητας όσο ως στάσης ζωής, ξαναζωντανεύουν και εμπνέουν αθλητές και θεατές.Ταυτόχρονα, υπογραμμίζονται, με τον καλύτερο τρόπο, οι αναπτυξιακές προοπτικές του αθλητικού τουρισμού. Μίας μορφής τουριστικής δραστηριότητας με ένα διαρκώς αυξανόμενο και φανατικό κοινό, όπου ως χώρα έχουμε κάθε λόγο να αξιώνουμε ρόλο πρωταγωνιστή. Στην προσπάθεια που καταβάλλουμε ως πολιτεία να επενδύσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και με απώτερο στόχο μας την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, διοργανώσεις όπως το Spetsathlon δεν είναι απλά πολύτιμες αλλά, κυρίως, ζωτικής σημασίας. Η πηγαία προσμονή όλων μας για το φετινό «σύνθημα της εκκίνησης» του αφέτη, μαρτυρά την επιτυχία του θεσμού ενώ προοικονομεί ένα ακόμη λαμπρότερο μέλλον! Θέλοντας να συγχαρώ αλλά και να ευχαριστήσω για την αφοσίωση και την προσφορά τους τους «ιθύνοντες» αυτής της πρωτοβουλίας, εύχομαι κάθε επιτυχία!»Χορηγοί της διοργάνωσης είναι:Το Arla PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής. Η DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της θα φροντίσει ώστε να βρεθεί στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η HERBALIFE NUTRITION, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον κλάδο της διατροφής. Η Deloitte, που είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος ελεγκτικών, συμβουλευτικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου.To brand ζυμαρικών Melissa με την τελευταία καινοτόμα προσθήκη του, τη σειρά Ζυμαρικά με Λαχανικά, που είναι φτιαγμένα μόνο από σιμιγδάλι σκληρού σιταριού & πολτό φρέσκων λαχανικών και αποτελούν την ιδανική επιλογή για μια ισορροπημένη διατροφή. Beauty Partner θα είναι η εταιρεία BIOTHERM, που θα φροντίσει για την αντιηλιακή προστασία των συμμετεχόντων, παρέχοντας μια σειρά από καινοτόμα -σε τεχνολογία και υφή- προϊόντα.Η GARMIN, με τα state of the art τεχνολογικά προϊόντα αθλητισμού, είναι ο Timing Sponsor της διοργάνωσης. Η TECHNOGYM το #1brand σε premium wellness equipment παγκοσμίως, θα στηρίξει το Spetsathlon παρουσιάζοντας τον ειδικό εξοπλισμό για τριαθλητές σε ένα διαδραστικό booth που οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να τον δοκιμάσουν και να ανακαλύψουν τις μοναδικές δυνατότητες του.Η Novartis με το πρόγραμμα «BAware», την πρωτοποριακή καμπάνια για το μελάνωμα, με στόχο όχι μόνο την ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωσή του, αλλά και την εμψύχωση και ενημέρωση ασθενών και φροντιστών.Η INTERMED, βιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, θα στηρίξει τον αγώνα με τα κορυφαία αντισηπτικά της Reval hand gel. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, που θα φροντίσει για τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Το Φαρμακείο ΜΟΥ, που θα εξοπλίσει τους εθελοντές με τα KIT πρώτης ανάγκης. Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με τα αγαπημένα προϊόντα της ελληνικής οικογένειας που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νοστιμιά και τη θρεπτικότητά τους, ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ, το αγαπημένο σνακ υψηλής διατροφικής αξίας που χαρίζει δύναμη και ενέργεια σε όλους και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της και Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο GU Energy με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.Το Spetsathlon θα στηρίξουν το αθλητικό ισοτονικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως POWERADE και η Coca Cola η εταιρία ηγέτης στον κλάδο των αναψυκτικών.O Όμιλος ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ, θα δώσει και φέτος το παρών, προσφέροντας σημαντική ιατρική υποστήριξη, με την υπερσύγχρονη και άρτια εξοπλισμένη κινητή μονάδα, την αποστολή εξειδικευμένης ομάδας ιατρών και νοσηλευτών και το πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο.Υποστηρικτής της διοργάνωσης θα είναι οι κινηματογράφοι Village Cinemas.Η Hellenic Seaways θα είναι ο Transportation Partner της διοργάνωσης προσφέροντας έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες που θα ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς στο νησί.Media Partner της διοργάνωσης θα είναι η INNEWS και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, το HELLO, το Shape και το Gazzetta.