Selfie Self Esteem: Οι πιέσεις στα social media οδηγούν τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο να αλλοιώνουν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο

To 93% των κοριτσιών (14-17 ετών) θα χρησιμοποιούσαν φίλτρα ή εφαρμογή στη selfie τους που θα τους κάνει να φαίνονται πιο όμορφες.

Το 67% των κοριτσιών (10-13 ετών) έχουν ήδη εφαρμόσει ένα φίλτρο ή έχουν χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή για να αλλάξουν τον τρόπο εμφάνισής τους στις φωτογραφίες τους.

Το 76% των κοριτσιών (14-17 ετών) προτιμούν την επεξεργασμένη εικόνα τους στις φωτογραφίες σε σχέση με την μη επεξεργασμένη.

Πάνω από 90% των κοριτσιών (10-13 ετών) εύχονται το σχολείο να μπορούσε να τους διδάσκει το πώς θα μπορούσαν να εκτιμούν την διαφορετικότητα του κάθε ατόμου και το πώς να νιώθουν όμορφα με το σώμα τους.

Το 44% των κοριτσιών (10-17 ετών) θα εύχονταν να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Το 40% των κοριτσιών (10-17) θα εύχονταν να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση αναφορικά με το σώμα τους.

Το 53% των κοριτσιών (14-17) θα εύχονταν να είναι πιο περήφανες για το σώμα τους κι αυτά που τους προσφέρει.

Το 47% των κοριτσιών (14-17) θα εύχονταν να είναι πιο περήφανες για το ποιες είναι.

Να κατανοήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο, Να ενθαρρύνουν τη συζήτηση, Να παράσχουν συμβουλές στους νέους για το πώς να κάνουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα υγιές μέρος στο οποίο μπορούν να απολαμβάνουν την δημιουργικότητά τους αντιλαμβανόμενοι και διαχωρίζοντας τις “καλογυαλισμένες στιγμές από τις ζωές ανθρώπων”.

Σήμερα, 15 χρόνια μετά την εμβληματική ταινία της Dove “Evolution” που ασχολήθηκε με τη διαστρέβλωση της εικόνας στη διαφήμιση, η μάρκα Dove αντιμετωπίζει και πάλι το ζήτημα της παραμόρφωσης της εικόνας στα ψηφιακά μέσα με την κυκλοφορία μιας νέας ταινίας. Το “Reverse Selfie” αντικατοπτρίζει το πόσο πολύ οι εφαρμογές για ρετούς-επεξεργασία εικόνας και τα φίλτρα μπορούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και το πώς τα νεαρά κορίτσια παραμορφώνουν ψηφιακά την εμφάνισή τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.Με βάση τη νέα έρευνα για το Dove Self Esteem Project* που πραγματοποιήθηκε και στην Ελλάδα, η ταινία προβάλει τα συναισθηματικά και φυσικά στάδια της ανάρτησης μιας Selfie. Παρουσιάζει πώς τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας που κάποτε ήταν διαθέσιμα μόνο στους επαγγελματίες, πλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν από νέους με εξαιρετικά απλό τρόπο και χωρίς κανονισμούς, ενώ αντί για μοντέλα σε ένα φωτογραφικό πλατό, τώρα μιλάμε για κορίτσια στα υπνοδωμάτιά τους. Μετά από δύο χρόνια κατά τα οποία αυξήσαμε σημαντικό τον χρόνο που περνάμε μπροστά στην οθόνη, αλλά και την επακόλουθη αυξημένη έκθεση σε μη ρεαλιστικά ιδανικά ομορφιάς, δεν θα μπορούσε να υπάρxει πιο σημαντική στιγμή για δράση.Η Ευαγγελία Βόσσου, Υπεύθυνη Marketing για τη μάρκα DOVE σημειώνει: «Για πάνω από 60 χρόνια, η Dove υποστηρίζει την πραγματική ομορφιά, όπως την συναντάμε στην πραγματική ζωή. Με την συνεχιζόμενη άνοδο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, παρατηρούμε ότι η στρέβλωση της ψηφιακής εικόνας συμβαίνει τώρα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, και από νεότερους ανθρώπους, χωρίς μέτρο. Η δημιουργικότητα και η έκφραση της προσωπικής ταυτότητας συνυπάρχει και κάποιες φορές ταυτίζεται με τη χρήση φίλτρων και εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας. Όμως, όταν τα φίλτρα χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή παραμόρφωση εικόνων και για τη συμμόρφωση με τα στενά-παραδοσιακά πρότυπα ομορφιάς, μπορεί να γίνει επιζήμιο για την αυτοεκτίμηση των νέων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα* που κάναμε και στην Ελλάδα. Είδαμε ότι τα κορίτσια αρχίζουν να αισθάνονται έντονη την πίεση να επεξεργαστούν και να διαστρεβλώσουν την πραγματική τους εικόνα ώστε να συμμορφωθούν σε ένα «τέλειο» πρότυπο που δεν μπορεί να επιτευχθεί στην πραγματική ζωή. Η Dove θέλει να αναδείξει αυτό το ζήτημα και να βοηθήσει παρέχοντας τα εργαλεία στους γονείς για να βοηθήσουν τους νέους να περιηγηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θετικό τρόπο».Τα φίλτρα των Κοινωνικών Μέσων και οι εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας έχουν αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο τα κορίτσια μπορούν να είναι δημιουργικά με το περιεχόμενο που αναρτούν, επιτρέποντάς τους να πειραματιστούν με την αυτοέκφραση. Παρόλα αυτά, όταν τα κορίτσια προσπαθούν να ανταποκριθούν σε μη ρεαλιστικά πρότυπα που δεν μπορούν να επιτευχθούν στην πραγματική ζωή, υπάρχει κίνδυνος να διαστρεβλωθεί ο τρόπος με τον οποίο φαίνονται πραγματικά δημιουργώντας επιβλαβή αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση τους.Η έρευνα του Dove Self Esteem Project αποκαλύπτει την έκταση του ζητήματος και στην Ελλάδα.Πιο συγκεκριμένα:Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία σχετικά με το πως αισθάνονται τα κορίτσια σχετικά με το σώμα τους και την αυτοπεποίθησή τους:Είναι σαφές από την έρευνα ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα κορίτσια να περιηγούνται και να δημιουργούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με θετικό τρόπο, καθιστώντας τα χώρο περισσότερο για την αυτοέκφραση και λιγότερο για την επιβεβαίωση.Το Dove Self-Esteem Project σε συνεργασία με το Centre of Appearance Research του University of West England, κορυφαίο παγκοσμίως ερευνητικό κέντρο, δημιούργησαν τον Οδηγό Αυτοπεποίθησης. Πρόκειται για ένα ειδικό διαδικτυακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις σχετικά με την εμφάνιση και τον κόσμο γύρω τους.Ο Οδηγός Αυτοπεποίθησης είναι πλέον διαθέσιμος ( εδώ ) και στην Ελλάδα και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ενήλικες:Ο Οδηγός Αυτοπεποίθησης είναι μέρος της αποστολής του Dove Self Esteem Project να βοηθήσει 250 εκατομμύρια παιδιά με εκπαίδευση αυτοεκτίμησης μέχρι το 2030, καθιστώντας το τον μεγαλύτερο πάροχο εκπαίδευσης αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης σώματος στον κόσμο.