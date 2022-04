Συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου εθνικής ασφαλιστικής

Κλείσιμο





Andrzej Piotr Klesyk Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό ΜέλοςΣταύρος Κωνσταντάς Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό ΜέλοςΤάσσος Αναστασίου Εκτελεστικό ΜέλοςΣταύρος Καραγρηγορίου Εκτελεστικό ΜέλοςStuart Jeffrey Davies Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό ΜέλοςΒασίλειος Μαστρόκαλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό ΜέλοςMatthew George Alfred Bryant Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΑλέξανδρος Φωτακίδης Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΚωνσταντίνος Ρόκας Μη Εκτελεστικό ΜέλοςPeter William James Rutland Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΧριστίνα Θεοφιλίδη Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΗ θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, δηλαδή μέχρι και τις 14/4/2025.-Οδιαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε θέσεις ανώτερου στελέχους συμβουλευτικών εταιριών και έχει ηγηθεί της PZU, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρίας της Πολωνίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Catholic University of Lublin και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Harvard Business School.-Οεντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2011 αναλαμβάνοντας καθήκοντα CFO και ηγείται του διοικητικού σχήματος της Εθνικής Ασφαλιστικής από το 2016. Είναι κάτοχος πτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος άδειας Αναλογιστή.-Οδιαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε θέσεις ανώτερου στελέχους εταιριών του ασφαλιστικού κλάδου με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάλυση δεδομένων. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στον Αναλογισμό από το London School of Economics και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD.-Οδιαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2016 αναλαμβάνοντας καθήκοντα CFO. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το University of Strathclyde.-Οδιαθέτει πολυετή εμπειρία σε ασφαλιστικές, αντασφαλιστικές και ελεγκτικές εταιρίες. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Legal & General Group το 2017 αναλαμβάνοντας καθήκοντα Group CFO. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Μαθηματικά από το Oxford University, St.Catherine’s College και μέλος του Ινστιτούτου Αναλογιστών της Αγγλίας.-Οδιαθέτει πολυετή εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και επί σειρά ετών ανήκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Essex University.-Οείναι Managing Director της CVC στην Ευρώπη και υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων και εκτέλεση νέων επενδύσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα καθώς και για την επίβλεψή τους. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Φυσική από το Oxford University, Jesus College.-Οείναι Partner της CVC και επικεφαλής των εργασιών της στην Ελλάδα επιβλέποντας κορυφαίες εταιρίες και τις ομάδες διαχείρισής τους. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και στη Γεωγραφία από το University College London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Περιβαλλοντική και Φυσικών Πόρων Οικονομία από το ίδιο Πανεπιστήμιο.-Οείναι Managing Director της CVC στην Ελλάδα, με 15ετή εμπειρία ως σύμβουλος στρατηγικής επενδύσεων και διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το Yale University και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Harvard Business School.-Οείναι Managing Partner και Global Head των Οικονομικών Υπηρεσιών της CVC. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και στη Διοίκηση από το Cambridge University και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD.-Ηεντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος το 2018 και ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής. Είναι κάτοχος πτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά και στη Ψυχολογία από το Swarthmore University και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD.