Hewlett Packard Enterprise: Καταλύτης για την υπέρβαση του χάσματος στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Το HPE GreenLake for Block Storage , το πρώτο as-a-service Block Storage του κλάδου, το οποίο που παρέχει 100% διαθεσιμότητα δεδομένων ενσωματωμένη εγγυημένα σε λειτουργικό μοντέλο cloud και βοηθά τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν γρηγορότερα και προσφέρει την ευέλικτη δυνατότητα self-service σε κρίσιμες για την επιχείρηση εφαρμογές.

, το πρώτο as-a-service Block Storage του κλάδου, το οποίο που παρέχει 100% διαθεσιμότητα δεδομένων ενσωματωμένη εγγυημένα σε λειτουργικό μοντέλο cloud και βοηθά τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν γρηγορότερα και προσφέρει την ευέλικτη δυνατότητα self-service σε κρίσιμες για την επιχείρηση εφαρμογές.

Το Enhanced HPE Backup and Recovery Service , ένα as-a-service backup το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να προστατεύσουν αβίαστα τα δεδομένα τους για τις Εικονικές Μηχανές, να αποκτήσουν ταχεία ανάκτηση των εγκαταστάσεών τους και να προσφέρουν μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση για την αποθήκευση μακροπρόθεσμων αντιγράφων ασφαλείας στο δημόσιο cloud.

, ένα as-a-service backup το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να προστατεύσουν αβίαστα τα δεδομένα τους για τις Εικονικές Μηχανές, να αποκτήσουν ταχεία ανάκτηση των εγκαταστάσεών τους και να προσφέρουν μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση για την αποθήκευση μακροπρόθεσμων αντιγράφων ασφαλείας στο δημόσιο cloud.

Νέες, ενισχυμένες λύσεις HPE GreenLake για υπολογιστές υψηλών αποδόσεων, οι οποίες καθιστούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία πιο προσιτή σε κάθε επιχείρηση που θέλει να την αποκτήσει, προσθέτοντας νέες, ειδικά κατασκευασμένες δυνατότητες HPC. Οι νέες δυνατότητες αντιμετωπίζουν γρήγορα τα πιο απαιτητικά workloads έντασης υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης και επιταχύνοντας τις διαδικασίες εξαγωγής συμπερασμάτων.

για υπολογιστές υψηλών αποδόσεων, οι οποίες καθιστούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία πιο προσιτή σε κάθε επιχείρηση που θέλει να την αποκτήσει, προσθέτοντας νέες, ειδικά κατασκευασμένες δυνατότητες HPC. Οι νέες δυνατότητες αντιμετωπίζουν γρήγορα τα πιο απαιτητικά workloads έντασης υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης και επιταχύνοντας τις διαδικασίες εξαγωγής συμπερασμάτων.

Το HPE GreenLake for Aruba networking , μέσω του οποίου η HPE, ως κορυφαίος πάροχος που ειδικεύεται στη διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων δικτύωσης συνδεσιμότητας αιχμής, αναπτύσσει λύσεις δικτύου as-a-service (NaaS). Οι νέες υπηρεσίες απλοποιούν τη διαδικασία προμήθειας και ανάπτυξης NaaS και επιτρέπουν στους πελάτες να ευθυγραμμίζουν τις δαπάνες δικτύου με τις ανάγκες χρήσης, διασφαλίζοντας ότι το δίκτυο είναι πάντα έτοιμο να υποστηρίξει τους επιχειρηματικούς στόχους.

, μέσω του οποίου η HPE, ως κορυφαίος πάροχος που ειδικεύεται στη διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων δικτύωσης συνδεσιμότητας αιχμής, αναπτύσσει λύσεις δικτύου as-a-service (NaaS). Οι νέες υπηρεσίες απλοποιούν τη διαδικασία προμήθειας και ανάπτυξης NaaS και επιτρέπουν στους πελάτες να ευθυγραμμίζουν τις δαπάνες δικτύου με τις ανάγκες χρήσης, διασφαλίζοντας ότι το δίκτυο είναι πάντα έτοιμο να υποστηρίξει τους επιχειρηματικούς στόχους.

Το HPE Compute Ops Manager, μια εγγενή κονσόλα διαχείρισης στο cloud για πρόσβαση, παρακολούθηση και διαχείριση servers, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο HPE Discover 2021. Το HPE Compute Ops Manager αυτοματοποιεί εύκολα τη διαχείριση του κύκλου ζωής των υπολογιστών με ασφάλεια στο υπολογιστικό περιβάλλον ενός πελάτη. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για αγορά τον Ιούνιο του 2022.

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Hewlett Packard Enterprise, ως μία πρωτοπόρος Edge To Cloud εταιρεία, συνεχίζει να πραγματοποιεί άλματα στον μετασχηματισμό της και προσφέρει σημαντικές καινοτομίες στη νέα εποχή των Δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η HPE παρουσίασε μία σειρά από εξελίξεις, νέες υπηρεσίες και στρατηγικές συνεργασίες για το HPE Greenlake, τη ναυαρχίδα της εταιρείας, η οποία αποτελεί τη μοναδική Edge to Cloud πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στην αγορά., δήλωσε σχετικά:«Η HPE υπήρξε πρωτοπόρος στην παροχή μιας πλατφόρμας cloud η οποία επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται και να εξάγουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες (insights) από τα δεδομένα τους από το άκρο μέχρι το Data Center και το Cloud. H συνεχής καινοτομία μας οδηγεί και προάγει την ηγετική μας θέση, με την ΗPE Greenlake να είναι η μοναδική Edge To Cloud πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Μοναδικά στοιχεία του HPE GreenLake αποτελούν η απλότητα, η ενοποίηση, το βάθος των υπηρεσιών cloud και το δίκτυο συνεργατών της Hewlett Packard Enterprise. Σήμερα, προωθούμε τη διαφοροποίησή μας, θέτοντας με τόλμη την HPE GreenLake ακόμα πιο μακριά ως την ιδανική πλατφόρμα για τους πελάτες που θα οδηγήσουν τον εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση των δεδομένων τους».Η HPE δημιούργησε το HPE GreenLake προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους, από το άκρο έως το cloud. Η πρωτοποριακή πλατφόρμα είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ: Διαθέτει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υβριδικών cloud υπηρεσιών και προσφέρει πλούσιες δυνατότητες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και υποστήριξη από κορυφαίους ειδικούς – οι οποίοι βοηθούν τους οργανισμούς να πραγματοποιήσουν άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, παρέχει μια ενοποιημένη εμπειρία λειτουργίας, επιτρέποντας στους πελάτες της να διαχειρίζονται μία και μοναδική κονσόλα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HPE.Με το HPE GreenLake, οι οργανισμοί μπορούν να απελευθερώσουν πολύτιμα δεδομένα τα οποία μέχρι σήμερα βρίσκονταν εγκλωβισμένα σε απαρχαιωμένα συστήματα και να τα αξιοποιήσουν στο έπακρο. Η εμπειρία του cloud πλέον ενσωματώνεται στις εφαρμογές και τα δεδομένα των οργανισμών, όπου και αν αυτά βρίσκονται, επιτρέποντας τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας και ελέγχου. Και, φυσικά, η πλατφόρμα δίνει στους οργανισμούς την ελευθερία να διαλέγουν τους συνεργάτες τους, αφού είναι διαθέσιμη στα online marketplaces πολλών κορυφαίων διανομέων.Πρόσφαρα, η HPE παρουσίασε 12 νέες υπηρεσίες cloud στη δικτύωση, τις υπηρεσίες δεδομένων, τους υπολογιστές υψηλής απόδοσης και τη διαχείριση υπολογιστικών λειτουργιών.Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:Με την πλατφόρμα HPE GreenLake, η HPE προσελκύει ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών που επιδιώκουν να προσφέρουν τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τους μέσω αυτής. Πλέον, το HPE GreenLake είναι διαθέσιμο σε περισσότερους από 100.000 συνεργάτες, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα για να προσφέρουν την εμπειρία cloud στους πελάτες τους.Ακόμη, με τη νέα συνεργασία της με την Microsoft, η HPE προσφέρει στους οργανισμούς το HPE Greenlake for Microsoft Azure Stack HCI. Πρόκειται για μια πρακτική, εύχρηστη λύση, χάρη στην οποία οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των φόρτων εργασίας τους, μειώνοντας τα κόστη και αυξάνοντας τις επιδόσεις και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων τους, ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιούν το Azure ως υπηρεσία (as-a-Service).Επιπλέον, η HPE πρόσφατα ανακοίνωσε και μια νέα συμφωνία με την Digital Realty, έναν από τους μεγαλύτερους, παγκόσμιους παρόχους εγκαταστάσεων συντοπισμού, για την ασφαλή φιλοξενία και διαχείριση των cloud υπηρεσιών του HPE GreenLake στις εκσυγχρονισμένες, βιώσιμες εγκαταστάσεις της Digital Realty. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι οργανισμοί επωφελούνται από τον σχεδιασμό έως την υποστήριξη, με προδιαμορφωμένες λύσεις και μία ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης υπηρεσιών – επιταχύνοντας την παραγωγή αποτελεσμάτων και καινοτομίας.