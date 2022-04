Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είδαμε τη μάχη του Δαβίδ και Γολιάθ να παίρνει σάρκα και οστά μπροστά στα μάτια μας. Είδαμε τον εφιάλτη των όπλων να έρχεται στη ζωή ξανά. Τρομάξαμε, σωπάσαμε συγκλονισμένοι, μιλήσαμε με ένα τρέμουλο στη φωνή και υποκλιθήκαμε, και ακόμα υποκλινόμαστε, μπροστά στο μεγαλείο ενός ολόκληρου λαού. Τώρα, όμως, ήρθε η στιγμή να πάρουμε θέση, με λόγια, με πράξεις και με τις αξίες μας για οδηγό.Γιατί «στο τέλος δεν θα θυμόμαστε τα λόγια των εχθρών μας, αλλά τη σιωπή των φίλων μας» -Martin Luther King.Στην Gravity The Newtons, με αυτή τη φράση να ηχεί στη συνείδησή μας, πήραμε την απόφαση να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα, να χρησιμοποιήσουμε τη βαθιά γνώση μας στην επικοινωνία για να στηρίξουμε τους Ουκρανούς συμπολίτες μας που είδαν σε μια νύχτα, το παρόν τους να γίνεται μακρινό παρελθόν και το μέλλον τους αβέβαιο.Η Gravity The Newtons σχεδιάζει και υλοποιεί την καμπάνια «Sometimes you wish there was no gravity.» Η καμπάνια αυτή στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει, να παρακινήσει, αλλά και να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία για τους τρόπους που μπορούμε να βοηθήσουμε ο καθένας μόνος του, αλλά και όλοι μαζί τον Ουκρανικό λαό.Η στιγμή που μένεις σιωπηλός μπροστά στην αδικία, μπροστά στη βιαιότητα, είναι η στιγμή εκείνη που γίνεσαι συνένοχος, που με τη σιωπή σου προσυπογράφεις τη φρίκη του πολέμου.Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί. Δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι θεατές.Link Unicef: www.unicef.org/greece/no_gravity