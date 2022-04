Σούπερ ο Μάρτιος στη EuroLeague για Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Φαλ και Παπαγιάννη!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο δρόμος για το Βελιγράδι πλησιάζει, το μπασκετικό καρδιοχτύπι γίνεται πιο έντονο και η ένταση στα παρκέ της EuroLeague χτυπά… κόκκινο. Ο Ολυμπιακός έδωσε μεγάλες παραστάσεις, εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας και περιμένει αντίπαλο, ενώ ο Παναθηναϊκός παρουσίασε βελτιωμένο πρόσωπο. Η bwin , Επίσημος Εθνικός Χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague, παρουσιάζει τους παίκτες, που βάσει ranking, είναι οι «Best Performer in Greece by bwin ». Δηλαδή εκείνους που κάθε εβδομάδα του Μαρτίου, για την κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης, έπαιξαν με το… πόδι κολλημένο στο γκάζι!Ο Σάσα Βεζένκοφ εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και η τρομερή βελτίωσή του αποτυπώνεται στην ηγετική του παρουσία μέσα στο παρκέ. Ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ, μετατράπηκε σε σημαντικό επιθετικό όπλο του Ολυμπιακού. Φέτος, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Μπαρτζώκα στη EuroLeague έχοντας 13.8 πόντους μέσο όρο, αλλά και 5.6 ριμπάουντ, ενώ μέτρησε τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής (29.35 μέσο όρο). Στο Βερολίνο προσπάθησε αρκετά, ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του με 18 πόντους, που όμως ηττήθηκε από την Άλμπα. Ωστόσο, στη Γαλλία, απέναντι στη Βιλερμπάν, ο Βεζένκοφ ήταν εντυπωσιακός, πρωταγωνιστής του μεγάλου διπλού. Σε 31:04 πέτυχε 18 πόντους με 6/9διπ., ενώ είχε 10 ριμπάουντ, «γράφοντας» 26 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.«Θα αρχίσω να μαθαίνω ελληνικά και θα είμαι έτοιμος τον Ιούνιο του 2025» τόνισε ο Μουστάφα Φαλ, λίγο μετά την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό για την επόμενη τριετία. Ο «Πύργος» των Πειραιωτών κυριαρχεί στον αέρα και με τις εμφανίσεις του βοήθησε στην παρουσία του Ολυμπιακού στα Play off. Στο ντέρμπι «αιωνίων» ήταν εντυπωσιακός, πέτυχε 13π., μάζεψε 6ριμπ., μοίρασε 5 ασίστ, το σύστημα αξιολόγησης «έγραψε» 25 και βοήθησε τα μέγιστα στην επιβλητική νίκη με 101-73.Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ρόστερ του, ο Ολυμπιακός είναι πιο εκρηκτικός. Ο Ελληνοαμερικανός «έδεσε» αμέσως με τους υπόλοιπους, προσφέρει ουσία και πόντους. Aλλωστε, είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του στη EuroLeague με 13.4 πόντους μέσο όρο. Στο Μόναχο, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εντυπωσιακοί, επικράτησαν της Μπάγερν με 88-98 και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Τρομερός επιθετικά, πέτυχε 25 πόντους με τρομερά ποσοστά τόσο στα δίποντα όσο και στα τρίποντα 4/4), έχοντας 22 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.Ο Γιώργος Παπαγιάννης διανύει εξαιρετική περίοδο κάτι που αποτυπώνεται και από τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις. Ο Ελληνας σέντερ τα πάει περίφημα τόσο στο αμυντικό κομμάτι όσο και επιθετικά, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να πάρει νίκες γοήτρου, όπως με τη «Βασίλισσα της Ευρώπης». Κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, ο Παπαγιάννης ήταν εντυπωσιακός, «σκέπασε» τα καλάθια και ήταν πρωταγωνιστής στη μεγάλη νίκη με 87-86. Ο διεθνής σέντερ είχε στήσει το δικό του... dunk party στη ρακέτα των Μαδριλένων με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 τάπες, 1 ασίστ και κανένα λάθος σε σχεδόν 31 λεπτά συμμετοχής, «γράφοντας» 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα