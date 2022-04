Άνοιξε την πόρτα για το σπίτι που εσύ θέλεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί να κλειστήκαμε αρκετά στο σπίτι μας τα τελευταία 2 χρόνια και να θέλουμε μία αλλαγή. Μπορεί να βρισκόμαστε στη φάση που θέλουμε επιτέλους να αποκτήσουμε ένα δικό μας σπίτι! Η αλλαγή σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που όλοι χρειαζόμαστε, για να αισθανόμαστε πως ανανεωνόμαστε και έχουμε έλεγχο στη ζωή μας. Ποια αλλαγή θα κάνουμε εξαρτάται από εμάς!Το Attica My Home σάς καλύπτει για αγορά κατοικίας ή εργασίες ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης ανακαίνισης ή επισκευής της κατοικίας σας, ή για αγορά οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση κατοικίαςΕπιπλέον, σας προσφέρει μία σειρά από πολύτιμους λόγους για να το επιλέξετε. Πιο συγκεκριμένα:-Σταθερό επιτόκιο από 2,6%*, πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,12%-Έκπτωση στο κυμαινόμενο επιτόκιο για ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης- Επιλογή σταθερού, κυμαινόμενου ή συνδυαστικού επιτοκίου, σταθερής και κυμαινόμενης διάρκειας-Προνομιακά πακέτα ασφάλισης κατοικίαςΑναλυτικότερα, τα χαρακτηριστικά του Στεγαστικού Δανείου Attica My Home είναι:- Δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου από 2,6% και στη συνέχεια κυμαινόμενου ή κυμαινόμενου επιτοκίου από 2,95% εξαρχής πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,12%- Διάρκεια δανείου έως 30 έτη- Χρηματοδότηση που ανέρχεται έως και στο 80% της εκτιμηθείσας αξίας ακινήτουΜάθετε όλες τις λεπτομέρειες για το Στεγαστικό Δάνειο Attica My Home & υπολογίστε τη δόση του δανείου σας στο* Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ: 2,90% κατά την 17/03/2022Ποσό Δανείου: €100.000Διάρκεια Δανείου: 20 έτη (240 μήνες)Ποσό δόσης €541,06 για 36 δόσειςΠοσό δόσης €556,05 για 204 δόσειςΣταθερό επιτόκιο για τα 3 πρώτα έτη: 2,60% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, 0,12%)Εν συνεχεία, Κυμαινόμενο επιτόκιο για 17 έτη: Euribor 3μήνου (με ελάχιστο 0%) πλέον περιθωρίου 2,95% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, 0,12%)Ποσοστό δανείου σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του χρηματοδοτούμενου ακινήτου (LTV): έως 60%Εφάπαξ Έξοδα Δανείου (Εξέταση Αιτήματος & Έγκρισης Δανείου, Εκτίμηση αξίας ακινήτου, Ελέγχου τίτλων, Προσημείωσης): €1.222Συνολικό ποσό αποπληρωμής €134.074,72