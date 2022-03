Το Once in Mykonos Luxury Resort ανοίγει τις πύλες του τον Μάϊο

Ανακαλύψτε τη Μύκονο από την αρχή.

Once in Mykonos, Always in Mykonos!





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το Once in Mykonos Luxury Resort, η νέα υπερσύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με την υπογραφή του αρχιτέκτονα Φοίβου Σταυρίδη των F Studio Designers, ανοίγει τις πύλες της τον ερχόμενο Μάιο, στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, και συγκεκριμένα στην παραλία του Ορνού, αλλάζοντας το χάρτη της μυκονιάτικης φιλοξενίας. Πρόκειται για το νέο απόκτημα της γνωστής αλυσίδας Louis Hotels, σε συνεργασία με την εταιρεία hotel management Trésor Hospitality, που διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 10 ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα.Από την εξωτερική αρχιτεκτονική έως τον σοφιστικέ εσωτερικό σχεδιασμό και το διάκοσμο, το αμφιθεατρικά χτισμένο Once in Mykonos με τις εντυπωσιακές υποδομές του, προσφέρει ένα αληθινό ταξίδι αισθήσεων με νέο-νοσταλγική διάθεση. Διαθέτοντας μια συγκλονιστική infinity pool και 59 σουίτες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί μία προς μία σύμφωνα με τις αρχές της minimal chic αλλά συνάμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής, και με γνώμονα το eco design, το νέο luxury resort δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρια και οικογένειες να απολαύσουν στο έπακρο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νο1 κυκλαδίτικου προορισμού. Ένα σημείο όπου «η αυθεντική πολυτέλεια επιστρέφει σπίτι της» και η φιλοξενία, δηλαδή η ιερή τέχνη του να κάνεις έναν ξένο να νιώθει οικεία, αναδεικνύεται μέσα από τις πλέον υψηλού επιπέδου παροχές διαμονής.Η αισθητική των δωματίων αλλά και των υπόλοιπων χώρων του Once in Mykonos είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την αισθητική των Κυκλάδων, που θέλουν το άπλετο φως να διαχέεται στους χώρους και τα φιλικά προς το βλέμμα χρώματα να επιτρέπουν στο τοπικό στοιχείο να ξεχωρίζει, συνδυάζοντας το κλασικό κυκλαδίτικο στυλ με την boho μοντέρνα διακόσμηση. Άνετα μπάνια με πολυτελή προϊόντα περιποίησης, ξεχωριστή καμπίνα ντους, king size beds, και ιδιαίτερα έπιπλα, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των δωματίων, ενώ όλα διαθέτουν μεταξύ άλλων δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης.Οι πλήρως εξοπλισμένες σουίτες του Once in Mykonos διακρίνονται για την ευρυχωρία τους, και προσφέρουν στους επισκέπτες μοναδικές ανέσεις για χαλάρωση και απόλαυση με φόντο την εντυπωσιακή θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, ενώ συγκεκριμένα οι Design Room σουίτες με ιδιωτική βεράντα και πισίνα αποτελούν την ιδανική επιλογή για διακοπές απόλυτης ιδιωτικότητας.Στο ατμοσφαιρικό pool restaurant του ξενοδοχείου, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ένα μοναδικό ταξίδι σε επικούς γευστικούς προορισμούς με την υπογραφή του Chef Νίκου Σκορδάκη. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η μεσογειακή κουζίνα σερβίρεται αριστοτεχνικά εδώ, σε ένα περιβάλλον απαράμιλλης αισθητικής, ενώ στο pool bar και το κανονικό bar του εστιατορίου, ταλαντούχοι mixologists δημιουργούν τα πιο μεθυστικά signature cocktails, με φόντο το χρυσό ηλιοβασίλεμα στον κόλπο του Ορνού που κόβει την ανάσα. Το προσεχές διάστημα μάλιστα επίκειται η ανακοίνωση για την άφιξη διεθνούς restaurant brand πολυτελείας, που αναμένεται να μυήσει τους λάτρεις της haute cuisine σε αναπάντεχα γαστρονομικά ταξίδια.Αφεθείτε στα έμπειρα χέρια της ομάδας wellness του Once in Mykonos, και χαλαρώστε επιλέγοντας εξατομικευμένες θεραπείες αναζωογόνησης και ομορφιάς, που έχουν σχεδιαστεί για να αφυπνίσουν τις αισθήσεις, να καταπραΰνουν το στρες, και να επαναφέρουν τη φυσική ισορροπία στο σώμα. Απολαύστε στιγμές περιποίησης στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις spa που περιλαμβάνουν τζακούζι, μία εσωτερική και εξωτερική πισίνα, signature spa products φτιαγμένα με οργανικά υλικά, δύο καμπίνες θεραπειών για μασάζ και έναν εξειδικευμένο χώρο ομορφιάς. Το Once in Mykonos παροτρύνει τους επισκέπτες να παραδοθούν σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία ευεξίας, χαλάρωσης και fitness, προσφέροντας επίσης ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο αλλά και εξωτερικό yoga stage, με φόντο τη θάλασσα.If you can dream it, you can do it. Στον εντυπωσιακό χώρο δίπλα στο ιδιόκτητο γραφικό παρεκκλήσι του, το Once in Mykonos παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης και φιλοξενίας premium εκδηλώσεων, από γάμους και βαφτίσεις μέχρι σημαντικές επετείους, πάρτι γενεθλίων κι exclusive εταιρικά events, δημιουργώντας αξέχαστες μαγικές στιγμές.Το Once in Mykonos αποτελεί μια όαση για όσους έχουν ανάγκη να αποδράσουν από την καθημερινότητα και ένα πολυτελές καταφύγιο που προσφέρει ατελείωτες δυνατότητες για διασκέδαση και περιπέτεια. Ζητήστε από την έμπειρη ομάδα του ξενοδοχείου να επιμεληθεί custom made πριβέ εκδρομές με σύγχρονα RIBs στην ενεργειακή Δήλο και στα παραδεισένια Ρήνεια με τα κρυστάλλινα νερά, ή επισκέψεις στις ομορφότερες παραλίες και αξιοθέατα του Νησιού των Ανέμων. Το ξενοδοχείο παρέχει φυσικά 24ωρη ρεσεψιόν, room service, υπηρεσία μεταφοράς από/προς το αεροδρόμιο.